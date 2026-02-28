  1. В Україні

Як правильно повідомити про корупційне правопорушення – пояснення НАЗК

07:36, 28 лютого 2026
Відповідальність за порушення закону «Про запобігання корупції» лежить на посадовцях і керівниках.
Посадові та службові особи зобов’язані діяти у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», повідомили в НАЗК Недотримання цих норм тягне за собою можливу дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.

Обов’язки керівника

За даними НАЗК, насамперед керівник має в межах своїх повноважень припинити правопорушення та протягом 24 годин письмово повідомити про нього уповноважений орган у сфері протидії корупції.

Куди повідомляти про корупцію:

  • НАБУ: якщо злочин скоєно топпосадовцем, сума неправомірної вигоди понад 1,6 млн грн або збитки державі перевищують 16,6 млн грн;
  • ДБР: якщо злочин скоєно високопосадовцем, працівником правоохоронного органу або військовим, не підслідним НАБУ;
  • Поліція: у разі корупційного правопорушення, що не підслідне НАБУ та ДБР;
  • НАЗК: при фактах незаконного збагачення, невідповідності рівня життя доходам, порушеннях вимог закону щодо декларацій, конфлікту інтересів, подарунків, додаткової діяльності чи розголошення інформації про викривача.

Службове розслідування

Керівник повинен з’ясувати причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Дії у разі підозри або провадження:

  • Працівника, якому оголошено підозру у кримінальному правопорушенні, відсторонюють від посади;
  • У разі адміністративного протоколу пов’язаного з корупцією керівник може тимчасово відсторонити працівника;
  • При закритті провадження працівнику відшкодовують середній заробіток за час відсутності;
  • Якщо суд визнав службовця винним і заборонив обіймати посади — його потрібно звільнити у триденний строк;
  • Якщо суд призначив адміністративне покарання без заборони — працівника притягують до дисциплінарної відповідальності;
  • Якщо суд визнав активи необґрунтованими — працівника звільняють у встановленому законом порядку.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
