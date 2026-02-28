У Болівії під час падіння військового літака з грошима загинули 15 людей

Літак упав у місті Ель-Альто на дорогу.

фото: AFP

У Болівії розбився військово-транспортний літак C-130 Hercules. Трагедія сталася в місті Ель-Альто — повітряне судно впало на жваве шосе, зачепивши кілька автомобілів.

За даними телеканалу Unitel, жертвами авіакатастрофи стали не менше 15 людей, ще 12 отримали поранення.

Глава пожежної служби країни підтвердив, що усі члени екіпажу загинули. На місці події продовжують працювати медики та рятувальники. За попередньою інформацією, літак належав ВПС Болівії та перевозив кошти на замовлення Центрального банку.

Після аварії навколо місця падіння зібрався натовп людей. Очевидці намагалися збирати купюри, що розлетілися, серед уламків. Офіційна влада поки не коментує ситуацію із втраченими грошима. Причини падіння борту встановлюються.

