Які бувають види неоплачуваних відпусток у 2026 році: роз’яснення Держпраці

10:28, 28 лютого 2026
Держпраці надало роз’яснення щодо застосування відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану.
Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє, що термін «відпустка за власний рахунок» у чинному законодавстві України не застосовується. Натомість Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» передбачають відпустку без збереження заробітної плати.

Під час дії воєнного стану можливе надання таких відпусток трьох видів:

1. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку, відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки»;

2. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, передбачена ст. 26 Закону України «Про відпустки»;

3. Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається в обов’язковому порядку за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, передбачена ч. 4 ст. 12 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Тривалість такої відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

При обрахуванні стажу роботи, що дає право на основну щорічну відпустку, слід враховувати: відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку, відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки», входить до такого стажу, а інші відпустки без збереження – ні.

