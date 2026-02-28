Відновлення водійського та свідоцтва про реєстрацію авто: чи потрібно окремо платити за номер

Які послуги для постраждалих від війни є безкоштовними, а за що доведеться сплатити окремо.

Головний сервісний центр МВС нагадав: громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії рф і мають підтверджуючі документи, можуть безкоштовно відновити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водночас номерний знак до переліку безоплатних послуг не входить.

Які документи можна відновити безкоштовно

Йдеться про:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Послугу надають у територіальних сервісних центрах МВС, у мобільних сервісних центрах (під час виїздів), а також онлайн через Кабінет водія.

Під час відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу:

не сплачується адміністративна послуга;

не сплачується вартість бланкової продукції.

Тобто держава покриває витрати на оформлення документів.

Номерний знак — окрема оплата

У сервісному центрі наголошують: якщо номерний знак було знищено або пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, його виготовлення оплачується окремо.

Сервісні центри МВС не виготовляють і не видають дублікати номерних знаків. У разі втрати або пошкодження присвоюють нову буквено-цифрову комбінацію та видають новий комплект номерних знаків, за який необхідно сплатити встановлену вартість.

Якщо ж водій мав платну індивідуальну комбінацію, додатково сплачується і її вартість.

Отже, безкоштовним є саме відновлення документів, але не виготовлення металевої плашки номерного знака.

Як отримати послугу безкоштовно

Щоб скористатися правом на безоплатне відновлення, необхідно:

Звернутися до органів досудового розслідування (поліція, СБУ тощо) та отримати документ, що підтверджує факт злочину і статус потерпілої особи в межах кримінального провадження. Особисто подати заяву про втрату посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до сервісного центру МВС. Надати підтверджуючі документи про визнання потерпілим. Отримати відновлені документи без сплати адміністративного збору.

Кому можуть відмовити в безкоштовній послузі

Безоплатне відновлення можливе лише за наявності підтвердження, що документи втрачено або знищено саме через військову агресію рф.

В усіх інших випадках — наприклад, у разі звичайної втрати чи пошкодження — посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію відновлюють на загальних підставах зі сплатою встановлених платежів.

Таким чином, водіям, які постраждали через війну, варто заздалегідь врахувати: відновлення документів є безкоштовним, однак нові номерні знаки виготовляють за кошти заявника.

