Відновлення водійського та свідоцтва про реєстрацію авто: чи потрібно окремо платити за номер
Головний сервісний центр МВС нагадав: громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії рф і мають підтверджуючі документи, можуть безкоштовно відновити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водночас номерний знак до переліку безоплатних послуг не входить.
Які документи можна відновити безкоштовно
Йдеться про:
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Послугу надають у територіальних сервісних центрах МВС, у мобільних сервісних центрах (під час виїздів), а також онлайн через Кабінет водія.
Під час відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу:
- не сплачується адміністративна послуга;
- не сплачується вартість бланкової продукції.
Тобто держава покриває витрати на оформлення документів.
Номерний знак — окрема оплата
У сервісному центрі наголошують: якщо номерний знак було знищено або пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, його виготовлення оплачується окремо.
Сервісні центри МВС не виготовляють і не видають дублікати номерних знаків. У разі втрати або пошкодження присвоюють нову буквено-цифрову комбінацію та видають новий комплект номерних знаків, за який необхідно сплатити встановлену вартість.
Якщо ж водій мав платну індивідуальну комбінацію, додатково сплачується і її вартість.
Отже, безкоштовним є саме відновлення документів, але не виготовлення металевої плашки номерного знака.
Як отримати послугу безкоштовно
Щоб скористатися правом на безоплатне відновлення, необхідно:
- Звернутися до органів досудового розслідування (поліція, СБУ тощо) та отримати документ, що підтверджує факт злочину і статус потерпілої особи в межах кримінального провадження.
- Особисто подати заяву про втрату посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до сервісного центру МВС.
- Надати підтверджуючі документи про визнання потерпілим.
- Отримати відновлені документи без сплати адміністративного збору.
Кому можуть відмовити в безкоштовній послузі
Безоплатне відновлення можливе лише за наявності підтвердження, що документи втрачено або знищено саме через військову агресію рф.
В усіх інших випадках — наприклад, у разі звичайної втрати чи пошкодження — посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію відновлюють на загальних підставах зі сплатою встановлених платежів.
Таким чином, водіям, які постраждали через війну, варто заздалегідь врахувати: відновлення документів є безкоштовним, однак нові номерні знаки виготовляють за кошти заявника.
