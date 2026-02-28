Восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля: нужно ли отдельно платить за номер

Какие услуги для пострадавших от войны являются бесплатными, а за что придется платить отдельно.

Главный сервисный центр МВД напомнил: граждане, которые пострадали в результате вооруженной агрессии рф и имеют подтверждающие документы, могут бесплатно восстановить удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. В то же время номерной знак в перечень бесплатных услуг не входит.

Какие документы можно восстановить бесплатно

Речь идет о:

удостоверении водителя;

свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Услугу предоставляют в территориальных сервисных центрах МВД, в мобильных сервисных центрах (во время выездов), а также онлайн через Кабинет водителя.

При восстановлении свидетельства о регистрации транспортного средства:

не оплачивается административная услуга;

не оплачивается стоимость бланковой продукции.

То есть государство покрывает расходы на оформление документов.

Номерной знак — отдельная оплата

В сервисном центре подчеркивают: если номерной знак был уничтожен или поврежден в результате вражеских обстрелов, его изготовление оплачивается отдельно.

Сервисные центры МВД не изготавливают и не выдают дубликаты номерных знаков. В случае утраты или повреждения присваивают новую буквенно-цифровую комбинацию и выдают новый комплект номерных знаков, за который необходимо оплатить установленную стоимость.

Если же водитель имел платную индивидуальную комбинацию, дополнительно оплачивается и ее стоимость.

Итак, бесплатным является именно восстановление документов, но не изготовление металлической пластины номерного знака.

Как получить услугу бесплатно

Чтобы воспользоваться правом на бесплатное восстановление, необходимо:

Обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т.д.) и получить документ, подтверждающий факт преступления и статус потерпевшего лица в рамках уголовного производства. Лично подать заявление об утрате удостоверения водителя или свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр МВД. Предоставить подтверждающие документы о признании потерпевшим. Получить восстановленные документы без оплаты административного сбора.

Кому могут отказать в бесплатной услуге

Бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения, что документы утрачены или уничтожены именно из-за военной агрессии рф.

Во всех других случаях — например, при обычной утрате или повреждении — удостоверение водителя и свидетельство о регистрации восстанавливают на общих основаниях с оплатой установленных платежей.

Таким образом, водителям, которые пострадали из-за войны, стоит заранее учитывать: восстановление документов является бесплатным, однако новые номерные знаки изготавливают за счет заявителя.

