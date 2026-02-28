Восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля: нужно ли отдельно платить за номер
Главный сервисный центр МВД напомнил: граждане, которые пострадали в результате вооруженной агрессии рф и имеют подтверждающие документы, могут бесплатно восстановить удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. В то же время номерной знак в перечень бесплатных услуг не входит.
Какие документы можно восстановить бесплатно
Речь идет о:
- удостоверении водителя;
- свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Услугу предоставляют в территориальных сервисных центрах МВД, в мобильных сервисных центрах (во время выездов), а также онлайн через Кабинет водителя.
При восстановлении свидетельства о регистрации транспортного средства:
- не оплачивается административная услуга;
- не оплачивается стоимость бланковой продукции.
То есть государство покрывает расходы на оформление документов.
Номерной знак — отдельная оплата
В сервисном центре подчеркивают: если номерной знак был уничтожен или поврежден в результате вражеских обстрелов, его изготовление оплачивается отдельно.
Сервисные центры МВД не изготавливают и не выдают дубликаты номерных знаков. В случае утраты или повреждения присваивают новую буквенно-цифровую комбинацию и выдают новый комплект номерных знаков, за который необходимо оплатить установленную стоимость.
Если же водитель имел платную индивидуальную комбинацию, дополнительно оплачивается и ее стоимость.
Итак, бесплатным является именно восстановление документов, но не изготовление металлической пластины номерного знака.
Как получить услугу бесплатно
Чтобы воспользоваться правом на бесплатное восстановление, необходимо:
- Обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т.д.) и получить документ, подтверждающий факт преступления и статус потерпевшего лица в рамках уголовного производства.
- Лично подать заявление об утрате удостоверения водителя или свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр МВД.
- Предоставить подтверждающие документы о признании потерпевшим.
- Получить восстановленные документы без оплаты административного сбора.
Кому могут отказать в бесплатной услуге
Бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения, что документы утрачены или уничтожены именно из-за военной агрессии рф.
Во всех других случаях — например, при обычной утрате или повреждении — удостоверение водителя и свидетельство о регистрации восстанавливают на общих основаниях с оплатой установленных платежей.
Таким образом, водителям, которые пострадали из-за войны, стоит заранее учитывать: восстановление документов является бесплатным, однако новые номерные знаки изготавливают за счет заявителя.
