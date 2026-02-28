Предприятие оплатит штраф в 2,95 млн грн за неполное раскрытие информации о контролируемых операциях: подробности дела

Апелляционный суд принял сторону налоговой и обязал предприятие заплатить 2,95 млн грн штрафа за неполную документацию по трансфертному ценообразованию и невыполнение запроса ГНС ​​о предоставлении дополнительной информации.

Судом рассмотрена апелляционная жалоба Главного управления ГНС в Одесской области на решение Одесского окружного административного суда в споре с обществом относительно правомерности применения штрафных санкций за нарушение требований налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования; апелляционная жалоба удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено и принято новое — об отказе в удовлетворении иска. Об этом сообщили в ГНС.

Суть дела № 420/24223/25

Налоговой службой проведена документальная внеплановая выездная проверка ООО за период деятельности с 01 января 2015 года по 31 декабря 2022 года с целью осуществления налогового контроля за соблюдением налогоплательщиком требований налогового законодательства относительно представления (своевременности представления) дополнительной информации к документации по трансфертному ценообразованию за 2015–2022 отчетные годы.

По результатам проверки составлен акт, которым установлено нарушение истцом пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Налогового кодекса Украины (с изменениями, далее — НКУ) в части непредставления дополнительной информации к документации по трансфертному ценообразованию за 2015–2022 годы и вынесено налоговое уведомление-решение, которым к ООО на основании п. 120.3 ст. 120 НКУ применены штрафные (финансовые) санкции в сумме 2,95 млн гривен.

Пересматривая дело, коллегия судей отметила следующее.

В пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ законодателем определен перечень информации, которая должна отражаться налогоплательщиком в документации по трансфертному ценообразованию.

При этом ГНС Украины, согласно положениям пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ, наделена правом истребования у налогоплательщика дополнительной информации путем направления соответствующего запроса в случае установления факта представления налогоплательщиком документации по трансфертному ценообразованию, которая не содержит всей информации, определенной в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ, и/или не содержит надлежащего обоснования соответствия условий контролируемой операции принципу «вытянутой руки».

В свою очередь положения пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ также предусматривают для налогоплательщика обязанность предоставить запрашиваемую информацию налоговому органу в течение 30 дней с момента получения соответствующего запроса.

Между тем, на запрос ГНС Украины от 17.10.24 ООО письмом от 22.11.2024 представило документацию по трансфертному ценообразованию по контролируемым операциям за 2015–2022 отчетные годы.По результатам исследования содержания полученной документации по трансфертному ценообразованию ГУ ГНС установило отсутствие информации в объеме, указанном в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ, а также

отсутствие надлежащего обоснования соответствия условий контролируемой операции принципу «вытянутой руки». Кроме того, ГУ ГНС указало, что в нарушение требований пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 НКУ часть документов в предоставленном пакете составлена на иностранном языке и не содержит перевода на украинский язык.

Поэтому, руководствуясь положениями пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ, ГНС Украины направила на налоговый адрес ООО запрос о предоставлении дополнительной информации от 18.03.2025.

Оценка судом вручения запроса и обязанностей плательщика

Как установлено судом первой инстанции, ООО не получило указанный запрос по независимым от него причинам, вследствие чего сделан вывод о том, что невыполнение ООО требований такого запроса в установленный 30-дневный срок не является основанием для наложения на него штрафных санкций, определенных п. 120.3 ст. 120 НКУ.

Относительно спорных обстоятельств вручения истцу соответствующего запроса коллегия судей пришла к следующим выводам.

Согласно п. 42.2 ст. 42 НКУ документы считаются надлежащим образом врученными, если они направлены в порядке, определенном п. 42.4 данной статьи, по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично вручены налогоплательщику (его представителю).

В данном случае законодатель предусмотрел два отдельных случая, когда документы считаются надлежащим образом врученными налогоплательщику: направлены по адресу налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении (что и было сделано ответчиком в спорном случае) либо лично вручены налогоплательщику или его законному либо уполномоченному представителю.

В то же время при направлении документов почтой, помимо получения плательщиком этой корреспонденции в почтовом отделении, они также считаются врученными в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

Соответствующий запрос направлен по адресу ООО, который является зарегистрированным местонахождением последнего согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Правовая оценка нарушений и ответственность

Согласно отметке на почтовом отправлении, оно возвращено отправителю (ГНС Украины) 05 апреля 2025 года.

При этом коллегия судей считает необоснованными доводы истца и выводы суда первой инстанции, основанные лишь на информации из предоставленного суду трекинга почтового отправления о том, что в пределах спорных правоотношений была лишь одна попытка работников Укрпочты вручить истцу соответствующее отправление в выходной день, что сделало невозможным его вручение.

Коллегия судей отметила, что в постановлении от 23.05.2022 по делу № 810/3116/18 Судебная палата по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей КАС в составе ВС пришла к выводу, что добросовестный налогоплательщик обязан обеспечить получение корреспонденции по адресу своего местонахождения. В случае невыполнения этой обязанности плательщик не вправе ссылаться на неполучение документов как на обстоятельство, освобождающее его от наступления негативных последствий.

Согласно трекингу почтового отправления, оно ожидало вручения истцу, находясь в почтовом отделении, в период с 22.03.2025 по 05.04.2025; соответственно с 05.04.2025 у ООО возникла обязанность направить в ГНС Украины истребованные документы.

В свою очередь ООО не выполнило указанную обязанность в установленные сроки, что является нарушением положений пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ.

Коллегия судей не принимает доводы ООО о том, что налоговый орган в случае установления несоответствия полученной документации по трансфертному ценообразованию требованиям пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ имел право обратиться к налогоплательщику с дополнительным запросом только в течение 30 дней со дня получения первичной документации, поскольку таких ограничений положения НКУ не содержат.

Ссылки на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 17.08.2021 (дело № 420/7520/19), суд также признал ошибочными в связи с изменением положений НКУ, регулирующих спорные правоотношения.

Анализируя документацию по трансфертному ценообразованию истца, а также содержание запроса ГНС Украины, коллегия судей не усматривает оснований для вывода о необоснованности такого запроса, поскольку в нем четко определен объем недостающей налоговому органу информации, в частности согласно положениям пп. «и» пп. 39.4.6 п. 39.3 ст. 39 НКУ.

При этом ООО ошибочно толкует положения ст. 39 НКУ в контексте определения обязанности по предоставлению перевода на государственный язык документов, поданных вместе с документацией и изложенных на иностранном языке, поскольку такая обязанность прямо предусмотрена положениями пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 НКУ.

Следовательно, непредоставление перевода документов, поданных в первичной документации по трансфертному ценообразованию, также является нарушением пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ.

Относительно ответственности ООО за совершенное нарушение коллегия судей отметила следующее.

Плательщик указывает на отсутствие законодательных оснований для применения финансовых санкций согласно п. 120.3 ст. 120 НКУ за неполное представление документации по трансфертному ценообразованию либо непредоставление дополнительной информации к такой документации.

Между тем, анализируя вышеизложенные положения НКУ, коллегия судей отметила, что законодатель предусмотрел возможность наложения на налогоплательщика штрафа по результатам непредставления документации по трансфертному ценообразованию по отдельным контролируемым операциям, определенной в пп. 39.4.6 и 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ.

При этом в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ определен четкий перечень информации, которая должна отражаться налогоплательщиком в документации по трансфертному ценообразованию.

Непредставление достаточного объема информации, определенного в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ, по убеждению коллегии судей, не может считаться надлежащим исполнением обязанности налогоплательщика по представлению документации по трансфертному ценообразованию и может свидетельствовать о сокрытии соответствующей информации.

Налоговый орган наделен полномочиями по истребованию, в соответствии с положениями пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ, дополнительной документации по трансфертному ценообразованию в случае, если уже представленная документация является неполной и не соответствует установленным в НКУ требованиям; законодателем уточнено, что дополнительная информация, определенная в соответствующем подпункте, является неотъемлемой частью документации по трансфертному ценообразованию.

Учитывая изложенное, при невыполнении первоначального требования налогового органа о предоставлении документации по трансфертному ценообразованию в объеме, определенном пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 НКУ, а также при дальнейшем уклонении от обязанности по представлению такой документации на отдельный запрос налогового органа в соответствии с пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 НКУ, к налогоплательщику применяются штрафные санкции в размере 3 процентов суммы конкретных контролируемых операций, по которым не была представлена соответствующая документация.

