В Боливии при падении военного самолёта с деньгами погибли 15 человек

По данным телеканала Unitel, жертвами авиакатастрофы стали не менее 15 человек, ещё 12 получили ранения.

В Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей.

Глава пожарной службы страны подтвердил, что все члены экипажа погибли. На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительной информации, самолёт принадлежал ВВС Боливии и перевозил денежные средства по заказу Центрального банка.

После крушения вокруг места падения собралась толпа людей. Очевидцы пытались собирать разлетевшиеся купюры среди обломков. Официальные власти пока не комментируют ситуацию с утраченными деньгами. Причины падения борта устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.