В Боливии при падении военного самолёта с деньгами погибли 15 человек

08:55, 28 февраля 2026
Самолет упал в городе Эль-Альто на дорогу.
фото: AFP
В Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей.

По данным телеканала Unitel, жертвами авиакатастрофы стали не менее 15 человек, ещё 12 получили ранения.

Глава пожарной службы страны подтвердил, что все члены экипажа погибли. На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительной информации, самолёт принадлежал ВВС Боливии и перевозил денежные средства по заказу Центрального банка.

После крушения вокруг места падения собралась толпа людей. Очевидцы пытались собирать разлетевшиеся купюры среди обломков. Официальные власти пока не комментируют ситуацию с утраченными деньгами. Причины падения борта устанавливаются.

