  1. В Украине

В Полтаве будут судить мать, из-за халатности которой погиб 2-летний ребенок

07:00, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина оставила двух малолетних сыновей без присмотра, в результате чего в квартире произошел пожар.
В Полтаве будут судить мать, из-за халатности которой погиб 2-летний ребенок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтаве перед судом предстанет женщина, которая оставила без присмотра двух малолетних сыновей — одному был год, другому почти два. Пока дети находились без надзора, в квартире произошёл пожар.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В результате старший мальчик погиб от отравления угарным газом, а младшего в тяжёлом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Трагедия произошла в апреле 2025 года в одной из квартир города. После сообщения о задымлении на место прибыли спасатели, которые обнаружили в помещении двоих маленьких детей. Младший получил острое отравление продуктами горения и был доставлен в больницу. Старшего нашли без признаков жизни — до своего второго дня рождения он не дожил всего несколько дней.

Следствие установило, что в тот день мать оставила сыновей одних дома. При этом в квартире у них был доступ к потенциально опасным предметам — спичкам, окуркам сигарет и использованным шприцам с остатками наркотических веществ.

По выводам экспертов, вероятной причиной возгорания стало тление окурка либо неосторожное обращение детей со спичками.

В прокуратуре отмечают, что женщина злоупотребляла алкоголем и наркотиками и вела асоциальный образ жизни. В день происшествия она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ей инкриминируют оставление в опасности, повлёкшее смерть и тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 УК Украины), а также злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком (ст. 166 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

Обвинительный акт направлен в суд. Женщину уже лишили родительских прав. Мальчика, который выжил после отравления газом, а также ещё двоих детей женщины передали под опеку родственников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Полтава

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]