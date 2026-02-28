В Полтаве будут судить мать, из-за халатности которой погиб 2-летний ребенок

Женщина оставила двух малолетних сыновей без присмотра, в результате чего в квартире произошел пожар.

В Полтаве перед судом предстанет женщина, которая оставила без присмотра двух малолетних сыновей — одному был год, другому почти два. Пока дети находились без надзора, в квартире произошёл пожар.

В результате старший мальчик погиб от отравления угарным газом, а младшего в тяжёлом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Трагедия произошла в апреле 2025 года в одной из квартир города. После сообщения о задымлении на место прибыли спасатели, которые обнаружили в помещении двоих маленьких детей. Младший получил острое отравление продуктами горения и был доставлен в больницу. Старшего нашли без признаков жизни — до своего второго дня рождения он не дожил всего несколько дней.

Следствие установило, что в тот день мать оставила сыновей одних дома. При этом в квартире у них был доступ к потенциально опасным предметам — спичкам, окуркам сигарет и использованным шприцам с остатками наркотических веществ.

По выводам экспертов, вероятной причиной возгорания стало тление окурка либо неосторожное обращение детей со спичками.

В прокуратуре отмечают, что женщина злоупотребляла алкоголем и наркотиками и вела асоциальный образ жизни. В день происшествия она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ей инкриминируют оставление в опасности, повлёкшее смерть и тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 УК Украины), а также злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком (ст. 166 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

Обвинительный акт направлен в суд. Женщину уже лишили родительских прав. Мальчика, который выжил после отравления газом, а также ещё двоих детей женщины передали под опеку родственников.

