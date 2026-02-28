  1. В Україні

У Полтаві судитимуть матір, через недбалість якої загинула 2-річна дитина

07:00, 28 лютого 2026
Жінка залишила двох малолітніх синів без нагляду, внаслідок чого в квартирі сталася пожежа.
У Полтаві судитимуть матір, через недбалість якої загинула 2-річна дитина
фото: прокуратура
У Полтаві перед судом постане жінка, яка залишила без догляду двох малолітніх синів — одному було рік, іншому майже два. Поки дітей не було під наглядом, у квартирі сталася пожежа.

У результаті старший хлопчик загинув від отруєння чадним газом, а молодшого у тяжкому стані госпіталізували. Про це поінформували в Офісі Генерального прокурора.

Трагедія сталася у квітні 2025 року в одній із квартир міста. Після повідомлення про задимлення на місце прибули рятувальники, які виявили у помешканні двох маленьких дітей. Молодший отримав гостре отруєння продуктами горіння та був доставлений до лікарні. Старшого знайшли без ознак життя — до свого другого дня народження він не дожив лише кілька днів.

Слідство встановило, що того дня мати залишила синів самих удома. При цьому в квартирі вони мали доступ до потенційно небезпечних предметів — сірників, недопалків сигарет і використаних шприців із залишками наркотичних речовин.

За висновками експертів, імовірною причиною займання стало тління недопалка або необережне поводження дітей із сірниками.

У прокуратурі зазначають, що жінка зловживала алкоголем та наркотиками й вела асоціальний спосіб життя. У день події вона перебувала в стані наркотичного сп’яніння.

Їй інкримінують залишення в небезпеці, що спричинило смерть і тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України), а також злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Жінку вже позбавили батьківських прав. Хлопчика, який вижив після отруєння газом, а також ще двох дітей жінки передали під опіку родичів.

