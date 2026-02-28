Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю

Ізраїльські військові повідомляють, що сили протиповітряної оборони здійснюють перехоплення ракет.

Фото: AP

У суботу, 28 лютого, Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. Це сталося через кілька годин після ударів США та Ізраїлю по кількох іранських містах. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, пише Sky News.

У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени. Загрозу ракетних ударів оголошено по всій території Ізраїлю.

Ізраїльські військові заявляють, що системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням ракет

Незадовго до цього державне телебачення Ірану оголосило, що збройні сили країни готуються до удару по Ізраїлю у відповідь.

Повідомляється, що наразі триває перша хвиля ракетно-дронової атаки Ірану по Ізраїлю.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

