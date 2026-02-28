Харьковчанин получал две выплаты одновременно — по уходу и как безработный: суд обязал вернуть деньги

Мужчина не сообщил центр занятости о получении компенсации по уходу за тяжело больным лицом, вследствие чего безосновательно получил 9 578 грн пособия по безработице.

Слободской районный суд города Харькова обязал харьковчанина вернуть государству 9 578,80 грн пособия по безработице. Суд установил, что мужчина получал эти выплаты, одновременно оформлял и получал компенсацию по уходу за пожилым тяжело больным лицом, однако об этом центр занятости не сообщил. Иск центра занятости удовлетворен полностью.

Обстоятельства дела №641/9953/25

31 августа 2022 года ответчик обратился в службу занятости через чат-бот и получил статус безработного. Ему было назначено пособие по безработице сроком на 270 календарных дней. Фактически на учете он находился с 31 августа 2022 года по 26 февраля 2023 года.

За этот период на его счет было перечислено 9 578,80 грн пособия.

При подаче электронного заявления мужчина подтвердил, что:

не относится к занятому населению;

не получает иных предусмотренных законом доходов;

не получает компенсацию или пособие по уходу;

обязуется сообщать центру занятости об обстоятельствах, влияющих на выплату.

Однако при верификации данных через Реестр застрахованных лиц выяснилось, что с 1 сентября 2022 года ответчик получал компенсацию как неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за неизлечимо больным лицом пожилого возраста.

Таким образом, уже с 1 сентября 2022 года ответчик в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О занятости населения» относился к категории занятого населения, поскольку получал компенсацию за осуществление ухода. Об этом факте центр занятости уведомлен не был.

После получения подтверждения из органа социальной защиты:

был составлен акт расследования страхового случая;

издан приказ о возврате средств;

направлена претензия с предложением добровольно уплатить сумму.

Ответчик сообщил, что средства возвращать не будет, поскольку не работает и не имеет доходов.

По состоянию на момент рассмотрения дела задолженность не погашена.

Правовая оценка суда

Суд исходил из следующего:

Статья 4 Закона «О занятости населения» прямо относит к занятому населению неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за лицом, которое нуждается в постоянном постороннем уходе, и получающих соответствующую компенсацию.

Статья 43 этого же Закона предусматривает, что статус безработного может получить только лицо, не имеющее иных предусмотренных законом доходов.

Часть 3 статьи 36 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» устанавливает обязанность возврата выплаченного обеспечения в случае умышленного невыполнения обязанностей или злоупотребления ими.

Суд установил, что ответчик одновременно получал компенсацию по уходу и пособие по безработице; о наличии компенсации центр занятости не уведомил; это привело к безосновательной выплате 9 578,80 грн.

При таких обстоятельствах требования истца признаны обоснованными.

Резолютивная часть

Суд постановил взыскать с ответчика 9 578,80 грн материального обеспечения на случай безработицы и взыскать 3 028 грн судебного сбора.

Решение является заочным. Ответчик имеет право подать заявление о его пересмотре в 30-дневный срок со дня составления решения. Также оно может быть обжаловано в Харьковский апелляционный суд.

