  1. В Україні
  2. / У світі

Україна підтримує держави Перської затоки, які зазнали ударів Ірану — Андрій Сибіга

21:26, 28 лютого 2026
Очільник МЗС заявив про солідарність із країнами регіону та засудив атаки Ірану.
Україна заявила про підтримку держав Перської затоки, які зазнали атак з боку Ірану. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава МЗС наголосив на солідарності з країнами регіону, які опинилися під ударами.

«Ми висловлюємо солідарність України з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ в умовах безрозсудних атак Ірану. Для кожного українця, побачивши смертоносні дрони «шахед», що влучають у житлові будинки, одразу згадуються сцени, які ми бачимо у наших містах. Іранський режим раз за разом доводить свою злочинну політику насильства, терору та агресії всередині країни та за її межами. Це має припинитися», — написав Сибіга в соцмережі X.

Міністр також підкреслив підтримку іранського народу та закликав міжнародну спільноту до відповідної позиції.

«Ми засуджуємо ці удари, підтверджуємо нашу непохитну підтримку іранського народу та закликаємо всі країни підтримати його право на життя в безпеці, мирі та процвітанні, вільне від гноблення», — наголосив він.

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

