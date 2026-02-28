  1. В Україні
  2. / У світі

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану й надало інструкції по безпеці

15:18, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МЗС України через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході порадило громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю, залишити Іран та надало детальні рекомендації з безпеки.
МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану й надало інструкції по безпеці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також у відомстві нагадали пр рекомендацію не відвідувати Іран та залишити територію країни. 

Усім громадянам України, які перебувають у країнах регіону, МЗС рекомендує зберігати підвищену пильність, уважно стежити за повідомленнями офіційних органів держав перебування та неухильно дотримуватися заходів безпеки. Українцям радять завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Окремі рекомендації надали громадянам, які вже перебувають на території Ізраїлю. Зокрема, їм рекомендується:

  • суворо виконувати вказівки Командування тилу Ізраїлю;
  • постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Ізраїлі;мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;
  • заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У МЗС наголошують, що подальші рекомендації залежатимуть від розвитку безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдають ударів по іранських військових об’єктах.

За попередніми оцінками, активна фаза операції може тривати ще кілька днів.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МЗС Україна Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]