МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану й надало інструкції по безпеці

МЗС України через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході порадило громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю, залишити Іран та надало детальні рекомендації з безпеки.

Міністерство закордонних справ України закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак.

Також у відомстві нагадали пр рекомендацію не відвідувати Іран та залишити територію країни.

Усім громадянам України, які перебувають у країнах регіону, МЗС рекомендує зберігати підвищену пильність, уважно стежити за повідомленнями офіційних органів держав перебування та неухильно дотримуватися заходів безпеки. Українцям радять завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Окремі рекомендації надали громадянам, які вже перебувають на території Ізраїлю. Зокрема, їм рекомендується:

суворо виконувати вказівки Командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Ізраїлі;мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У МЗС наголошують, що подальші рекомендації залежатимуть від розвитку безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдають ударів по іранських військових об’єктах.

За попередніми оцінками, активна фаза операції може тривати ще кілька днів.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

