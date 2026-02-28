Із березня діятимуть нові правила реклами ветеринарних препаратів: що передбачає закон

Нові вимоги зобов’яжуть бізнес просувати тільки зареєстровані препарати та заохочувати їх відповідальне використання.

Із березня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до реклами ветеринарних препаратів і лікувальних кормів. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Йдеться про комплексні зміни, які мають посилити прозорість ринку, захистити споживачів і запобігти введенню в оману як фахівців ветеринарної медицини, так і власників тварин.

Що вважатиметься рекламою

Згідно з новими правилами, реклама — це будь-яка інформація, що стимулює продаж, постачання або використання ветеринарного препарату. До цього поняття належать не лише класичні рекламні матеріали, а й розповсюдження зразків та спонсорська підтримка.

Таким чином, під регулювання підпадає ширший спектр комунікацій, ніж раніше.

Рекламувати дозволять лише зареєстровані препарати

Одне з ключових положень — рекламувати можна виключно ті ветеринарні засоби, які пройшли державну реєстрацію.

Якщо реєстрацію препарату зупинено або скасовано, його реклама буде заборонена. Це має унеможливити просування продукції зі спірним або невизначеним статусом.

Інформація в рекламі повинна:

відповідати офіційній характеристиці препарату;

бути достовірною та перевіреною;

не вводити в оману споживачів.

Окремо забороняється подавати ветеринарний препарат як корм або біоцид, якщо він таким не є. Також реклама не може перебільшувати властивості засобу чи створювати хибне враження щодо його ефективності.

Важливий акцент — заохочення до відповідального використання препаратів.

Заступник нолови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив, що реклама ветеринарних засобів має бути чесною та прозорою.

За його словами, вона не повинна вводити в оману ні спеціалістів, ні власників тварин, а навпаки — допомагати правильно застосовувати препарати, дбати про здоров’я тварин і безпеку продуктів тваринного походження. Нові правила, підкреслив він, стимулюють відповідальну комунікацію та наближають український ринок до європейських стандартів.

Дотримання нових норм стане обов’язковим із березня 2026 року. У відомстві підкреслюють: це не лише вимога закону, а й спільний крок до формування безпечного та прозорого ринку ветеринарних засобів в Україні.

