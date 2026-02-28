  1. В Україні

Із березня діятимуть нові правила реклами ветеринарних препаратів: що передбачає закон

15:00, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові вимоги зобов’яжуть бізнес просувати тільки зареєстровані препарати та заохочувати їх відповідальне використання.
Із березня діятимуть нові правила реклами ветеринарних препаратів: що передбачає закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із березня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до реклами ветеринарних препаратів і лікувальних кормів. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про комплексні зміни, які мають посилити прозорість ринку, захистити споживачів і запобігти введенню в оману як фахівців ветеринарної медицини, так і власників тварин.

Що вважатиметься рекламою

Згідно з новими правилами, реклама — це будь-яка інформація, що стимулює продаж, постачання або використання ветеринарного препарату. До цього поняття належать не лише класичні рекламні матеріали, а й розповсюдження зразків та спонсорська підтримка.

Таким чином, під регулювання підпадає ширший спектр комунікацій, ніж раніше.

Рекламувати дозволять лише зареєстровані препарати

Одне з ключових положень — рекламувати можна виключно ті ветеринарні засоби, які пройшли державну реєстрацію.

Якщо реєстрацію препарату зупинено або скасовано, його реклама буде заборонена. Це має унеможливити просування продукції зі спірним або невизначеним статусом.

Інформація в рекламі повинна:

  • відповідати офіційній характеристиці препарату;
  • бути достовірною та перевіреною;
  • не вводити в оману споживачів.

Окремо забороняється подавати ветеринарний препарат як корм або біоцид, якщо він таким не є. Також реклама не може перебільшувати властивості засобу чи створювати хибне враження щодо його ефективності.

Важливий акцент — заохочення до відповідального використання препаратів.

Заступник нолови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив, що реклама ветеринарних засобів має бути чесною та прозорою.

За його словами, вона не повинна вводити в оману ні спеціалістів, ні власників тварин, а навпаки — допомагати правильно застосовувати препарати, дбати про здоров’я тварин і безпеку продуктів тваринного походження. Нові правила, підкреслив він, стимулюють відповідальну комунікацію та наближають український ринок до європейських стандартів.

Дотримання нових норм стане обов’язковим із березня 2026 року. У відомстві підкреслюють: це не лише вимога закону, а й спільний крок до формування безпечного та прозорого ринку ветеринарних засобів в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]