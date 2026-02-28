Конфлікт на Близькому Сході спалахнув з новою силою, є жертва: що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль разом зі США завдав ударів по Ірану, після чого Тегеран за кілька годин відповів запуском балістичних ракет по Близькому Сходу.

Як відомо, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдають ударів по іранських військових об’єктах.

За попередніми оцінками, активна фаза операції може тривати ще кілька днів.

Міністр міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац анонсував «початок превентивних ударів» по Ірану. Нову атаку він назвав засобом «для усунення загроз».

Перші вибухи у Тегерані відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок «превентивного удару». Іранське державне телебачення повідомило, що вибухів було кілька. Згодом відбулася друга хвиля авіаударів.

Попередньо відомо, що було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану. Як пише The Times of Israel, що удари серед по будинках міністрів та військових керівників, об’єктах Міністерства оборони та розвідки, а також по президентській резиденції.

Прем’єр Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль та США провели операцію «для усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим в Ірані».

Пізніше Іран запустив кілька балістичних ракет по Ізраїлю - це сталося через кілька години після ударів США та Ізраїлю по Тегерану, а також інших іранських містах - Кум, Хорремабаді та Ісфагані. Ізраїльські військові стверджували, що їхня ППО працює над перехопленням ракет.

Пізніше поліція повідомила, що уламки ракет впали в кількох районах Ізраїлю. Інформації про прямі влучання ракет або постраждалих поки що не надходило.

Також Іран почав завдавати ракетних ударів по Близькому Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

В Об’єднаних Арабських Еміратах повідомили про перехоплення іранських балістичних ракет, які були спрямовані на територію країни. Унаслідок падіння уламків у житловому кварталі Абу-Дабі загинула одна людина, також зафіксовано пошкодження кількох будівель.

У владі ОАЕ заявили, що готують жорстку відповідь на атаку.

Саудівська Аравія заявила про приєднання до військової операції проти Ірану. У столиці країни, Ер-Ріяді, цього дня також пролунали вибухи.

