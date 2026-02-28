  1. У світі

Конфлікт на Близькому Сході спалахнув з новою силою, є жертва: що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном

13:30, 28 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ізраїль разом зі США завдав ударів по Ірану, після чого Тегеран за кілька годин відповів запуском балістичних ракет по Близькому Сходу.
Конфлікт на Близькому Сході спалахнув з новою силою, є жертва: що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, США оголосили про початок масштабної військової операції проти Ірану. Вранці 28 лютого в Тегерані пролунали вибухи — Ізраїль разом зі Сполученими Штатами завдають ударів по іранських військових об’єктах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми оцінками, активна фаза операції може тривати ще кілька днів.

Міністр міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац анонсував «початок превентивних ударів» по Ірану. Нову атаку він назвав засобом «для усунення загроз». 

Перші вибухи у Тегерані відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок «превентивного удару». Іранське державне телебачення повідомило, що вибухів було кілька. Згодом відбулася друга хвиля авіаударів.

Попередньо відомо, що було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану. Як пише The Times of Israel, що удари серед по будинках міністрів та військових керівників, об’єктах Міністерства оборони та розвідки, а також по президентській резиденції.

Прем’єр Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль та США провели операцію «для усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим в Ірані».

Пізніше Іран запустив кілька балістичних ракет по Ізраїлю - це сталося через кілька години після ударів США та Ізраїлю по Тегерану, а також інших іранських містах - Кум, Хорремабаді та Ісфагані. Ізраїльські військові стверджували, що їхня ППО працює над перехопленням ракет.

Пізніше поліція повідомила, що уламки ракет впали в кількох районах Ізраїлю. Інформації про прямі влучання ракет або постраждалих поки що не надходило.

Також Іран почав завдавати ракетних ударів по Близькому Сходузокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США. 

В Об’єднаних Арабських Еміратах повідомили про перехоплення іранських балістичних ракет, які були спрямовані на територію країни. Унаслідок падіння уламків у житловому кварталі Абу-Дабі загинула одна людина, також зафіксовано пошкодження кількох будівель.

У владі ОАЕ заявили, що готують жорстку відповідь на атаку.

Саудівська Аравія заявила про приєднання до військової операції проти Ірану. У столиці країни, Ер-Ріяді, цього дня також пролунали вибухи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]