У Норвегії підліток готував підрив бази НАТО

13:48, 28 лютого 2026
Суд постановив узяти підлітка під варту на два тижні.
Фото: Getty Images
У Норвегії правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у підготовці вибуху на об’єкті НАТО на південному заході країни. Йдеться про базу в Ставангері, де Альянс проводить моделювання та тренування військових операцій. Про це повідомив суспільний мовник NRK.

Суд постановив узяти підлітка під варту на два тижні, попри те, що він заперечує обвинувачення. Затримання здійснила Служба внутрішньої безпеки Норвегії (PST), яка займається протидією тероризму.

За даними PST, юнак, який народився і виріс у Норвегії, міг дотримуватися радикальних поглядів та симпатизувати ІДІЛ. Серед ознак цього слідчі називають, зокрема, випадок, коли він приніс до школи прапор цієї організації.

За версією правоохоронців, підозрюваний нібито планував використати вибухівку для атаки на Об’єднаний військовий центр НАТО (JWC).

Провадження розслідують за статтею про підготовку теракту, однак деталі щодо стадії реалізації можливого плану наразі не розголошуються.

НАТО Норвегія

