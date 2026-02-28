У Львові солдата засудили до 5 років ув’язнення за два епізоди СЗЧ — деталі справи

Відсутність понад три доби без поважних причин у червні та липні 2025 року стала підставою для реального строку.

Личаківський районний суд міста Львова визнав винним солдата однієї з військових частин у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. За ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України йому призначено 5 років позбавлення волі.

Суд також застосував правила сукупності кримінальних правопорушень, оскільки на момент вчинення злочинів військовий уже мав вирок іншого суду. У підсумку остаточне покарання визначено у виді 5 років позбавлення волі з обчисленням строку з моменту взяття під варту.

Обставини справи №463/7426/25

Суд розглянув кримінальне провадження щодо уродженця Львівщини, солдата військової частини, обвинуваченого за частиною п’ятою статті 407 КК України — самовільне залишення місця служби або військової частини тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Військовослужбовець, проходячи службу за мобілізацією, у червні 2025 року без дозволу командира залишив місце дислокації підрозділу та був відсутній із 3 по 26 червня 2025 року. Згодом, уже в липні 2025 року, повторно самовільно залишив розташування військової частини та перебував поза службою з 14 по 25 липня 2025 року.

В обох випадках він не отримував дозволу відповідного начальника та не виконував службові обов’язки. Суд дійшов висновку, що дії були вчинені умисно — з мотивів небажання переносити труднощі військової служби та через особисту недисциплінованість.

Таким чином, обидва епізоди кваліфіковано за ч. 5 ст. 407 КК України як тяжкий злочин.

Обвинувачений повністю визнав вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Захисник просила застосувати ст. 69 КК України та призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією.

Суд роз’яснив сторонам наслідки спрощеного порядку розгляду, зокрема обмеження права на апеляційне оскарження неоспорюваних обставин, та переконався у добровільності позиції обвинуваченого.

Ключовим у мотивувальній частині стало питання можливості призначення більш м’якого покарання.

Суд зазначив, що після внесення змін Законом № 2839-IX від 13 грудня 2022 року положення ст. 69 КК України не застосовуються до кримінальних правопорушень, передбачених статтею 407 КК України, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану.

Оскільки інкриміновані дії були вчинені у червні та липні 2025 року — вже після набрання чинності зазначеними змінами, підстав для застосування ст. 69 КК України суд не встановив.

Суд врахував: повне визнання вини та щире каяття; активне сприяння розкриттю злочину; наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей; попередню судимість — 7 жовтня 2025 року Сихівський районний суд міста Львова призначив обвинуваченому 2 роки пробаційного нагляду за ст. 390-1 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

Остаточне рішення суду

Суд призначив покарання за ч. 5 ст. 407 КК України — 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень менш суворе покарання, призначене вироком Сихівського районного суду міста Львова від 7 жовтня 2025 року (пробаційний нагляд строком 2 роки, який переведено в 1 рік позбавлення волі відповідно до ст. 72 КК України), поглинуто більш суворим покаранням.

Остаточний строк — 5 років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання обчислюється з 30 липня 2025 року — дати взяття під варту. Попереднє ув’язнення зараховано за принципом «день за день».

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Апеляційну скаргу можна подати протягом 30 днів до Львівського апеляційного суду через суд першої інстанції.

