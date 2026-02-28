  1. Суспільство
  2. / В Україні

Не вистачає кількох місяців стажу для пенсії у 60 років: чи призначать виплати лише у 63

20:07, 28 лютого 2026
У Пенсійному фонді пояснили, чи можна допрацювати необхідні місяці стажу та звернутися за призначенням одразу після його набуття.
Якщо у березні виповнюється 60 років, але бракує п’яти місяців страхового стажу, право на пенсію не втрачається. Після допрацювання необхідного періоду можна звернутися за призначенням виплат. Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області.

Від чого залежить пенсійний вік

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вік виходу на пенсію — 60, 63 або 65 років — залежить від набутого страхового стажу. Для кожного віку встановлено свою мінімальну тривалість стажу.

Ключове правило: наявність страхового стажу, що дає право на пенсію за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку.

Скільки стажу потрібно у 2026 році

Для призначення пенсії після досягнення 60 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо на момент 60-річчя стажу не вистачає, пенсію можуть призначити після його набуття. Тобто у випадку, коли людина допрацює відсутні п’ять місяців і загальний страховий стаж становитиме 33 роки, вона зможе звернутися за призначенням пенсії за віком, не чекаючи 63 років.

Важлива деталь

Страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії. Це означає, що після набуття необхідного стажу потрібно подати заяву — і саме на цю дату перевірятиметься відповідність вимогам.

Таким чином, якщо бракує кількох місяців стажу для виходу на пенсію у 60 років, їх можна допрацювати й оформити виплати одразу після досягнення необхідного показника.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

