Суд став на бік податкової у спорі з підприємцем щодо штрафу 2,8 млн грн за порушення при використанні РРО

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув спір між ФОП і податковим органом щодо оскарження штрафів за порушення вимог законодавства про РРО та визнав правомірним застосування фінансових санкцій на суму понад 2,8 млн грн.

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом фізичної особи-підприємця щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами фактичної перевірки. Суд перевірив правомірність застосування штрафних санкцій у розмірі понад 2,8 млн грн за порушення вимог законодавства про використання РРО та, проаналізувавши матеріали справи, став на бік податкового органу.

Суть справи

Контролюючим органом проведено фактичну перевірку фізичної особи-підприємця, за результатами якої складено акт із фіксацією порушень пунктів 1, 2, 11 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі – ЗУ № 265/95-ВР).

На підставі висновків акта прийнято податкові повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 2 849 813, 69 гривень.

Під час розгляду справи позивач не надав заперечень щодо недостовірності відомостей про фіскальні чеки, наведені у додатку до акта перевірки, та не спростував висновки контролюючого органу про відсутність у них цифрового зазначення марок акцизного податку.

Висновки контролюючого органу щодо встановленого порушення базуються на інформації з системи обліку даних РРО.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 08.10.2012 року №1057, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2012 року за №1743/22055, затверджено Порядок передачі інформації від реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв`язку до органів Державної податкової служби України

Система зберігання і збору даних (СЗЗД) РРО забезпечує збір та внесення даних РРО у бази даних СОД РРО у такому вигляді, в якому дані сформовані в РРО, перевірку цілісності і незмінності даних та ідентифікацію РРО засобами національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Отже, вся інформація, яка зазначається у фіскальному чеку, технічно дублюється в електронній копії, що надходить до податкового органу.

Розгляд справи у суді

Суд зазначив, що така інформація є податковою і може використовуватися контролюючими органами під час проведення фактичних переірок.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов`язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації. Згідно з пунктом 1 розділу ІІ Порядку № 496 облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід`ємною частиною такого обліку.

Відповідних форм обліку у взаємозв`язку із первинними документами позивачем до суду не надано.

Суд дійшов висновку, що контролюючий орган обґрунтовано встановив порушення щодо незабезпечення проведення розрахункової операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО та/або програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) зі створенням відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції на загальну суму у зв`язку з тим, що фіскальні чеки не містили обов`язкового реквізиту цифрового значення штрихового коду (серія та номер) марки акцизного податку на алкогольні напої та правомірно застосував фінансові санкції у розмірі 150 % від загальної суми (вартості) товарів у фіскальному чеку відповідно до пункту 1 статті 17 ЗУ № 265/95-ВР. Суд також врахував повторність порушення: раніше за аналогічні дії до суб’єкта господарювання вже застосовувалася штрафна відповідно розмірі 100 % вартості товарів.

Щодо виявленого контролюючим органом іншого порушення - не забезпечення проведення розрахункової операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО та/або ПРРО для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, в чеку не зазначено код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, суд зазначив, що вказане порушення підтверджене долученою до акта перевірки копією фіскального чека, в якому не зазначено код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД , зворотній бік/ та не спростоване позивачем.

За результатами розгляду справи доводи податкового органу визнано обґрунтованими. Полтавським окружним адміністративним судом ухвалено рішення від 04.02.2026 у справі № 440/11654/25 на користь податкового органу.

