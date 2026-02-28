  1. В Украине

В Сумах объявили подозрение врачу по делу о смерти женщины после кесарева сечения

22:30, 28 февраля 2026
По данным следствия, во время оперативного вмешательства врач неправильно проконтролировала остановку кровотечения.
В Сумах объявили подозрение врачу по делу о смерти женщины после кесарева сечения
В Сумах сообщили о подозрении врачу из-за ненадлежащего оказания помощи пациентке после хирургического вмешательства. По информации полиции Сумской области, из-за отсутствия должного послеоперационного контроля женщина скончалась.

Событие произошло в Клиническом перинатальном центре Пресвятой Девы Марии в Сумах, где пациентке провели операцию.

В медицинское учреждение обратилась 27-летняя женщина на 39 неделе беременности. По медицинским показаниям на следующий день ей было проведено кесарево сечение. Родился здоровый мальчик.

Однако во время проведения оперативного вмешательства врач неплотно наложила швы, после чего не осуществила достаточный контроль за остановкой кровопотери, что привело к острой кровопотере на фоне внутрибрюшного кровотечения.

После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть роженицы.

Врачу объявлено подозрение по части первой статьи 140 Уголовный кодекс Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия для пациента. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также возможный запрет занимать определенные должности до пяти лет.

прокуратура Сумы подозреваемый

