Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, — Дональд Трамп

Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Хаменеи «не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения». Его убийство он назвал «не только справедливостью для народа Ирана», но и для «всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или изуродованы Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов».

Президент США также обратился к Корпусу стражей исламской революции и призвал их объединиться с иранскими патриотами, чтобы «вернуть стране величие, которого она заслуживает».

«Тем не менее, мощные и высокоточные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, в мире!» — добавил он.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

