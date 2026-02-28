Какие трудовые книжки нужно отсканировать в первую очередь: разъяснение ПФУ

В первую очередь представляются и обрабатываются данные о трудовой деятельности лиц, которым до пенсии по возрасту осталось два года или меньше, а также сведения за период до 1 июля 2000 года.

Пенсионный фонд сообщил, что 1 июня 2022 года принято постановление №8-3, которое определяет порядок и очередность подачи сведений для создания электронных трудовых книжек. Этим документом внесены изменения в предыдущее постановление от 12 марта 2021 года №11-1 относительно подачи в электронной форме данных о трудовой деятельности работников, ФЛП и самозанятых лиц.

Урегулированы вопросы первоочередности подачи сведений лиц, которые в ближайшее время приобретают право на назначение пенсионных выплат, а также корректировки (внесения изменений) в ранее оцифрованные данные о трудовой деятельности.

Установлено, что сведения о трудовой деятельности работника, физического лица — предпринимателя, физического лица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, в электронной форме подаются в любой период в течение пяти лет со дня вступления в силу Закона Украины от 05.02.2021 №1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» с учетом первоочередной подачи и обработки сведений о трудовой деятельности лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту в соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» осталось 2 и менее лет, а также о трудовой деятельности лиц за период до 01 июля 2000 года.

Также сейчас не требуется, в случае изменений в трудовой книжке или исправления неправильной либо неточной записи, предоставлять отсканированную книжку полностью. При повторной подаче сведений о трудовой деятельности подаются только титульная страница и страницы с изменениями.

В то же время первоочередно подаются и обрабатываются сведения о трудовой деятельности лиц:

которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 2 и менее лет;

за период до 01 июля 2000 года.

