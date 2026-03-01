Кирилл Буданов сообщил, есть ли у Украины собственный дедлайн для достижения мира

Кирилл Буданов заявил, что для Украины существует определенный календарный график.

Фото: GettyImages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что страна имеет свой определенный календарный график для достижения мира с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться в зависимости от развития событий.

Но, тем не менее, он существует. Более-менее мы в нем сейчас на самом деле движемся», — сказал руководитель ОП.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне заключается не только в возвращении оккупированных территорий, а прежде всего в сохранении жизни граждан и независимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.