Кирилл Буданов сообщил, есть ли у Украины собственный дедлайн для достижения мира
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что страна имеет свой определенный календарный график для достижения мира с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
«Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться в зависимости от развития событий.
Но, тем не менее, он существует. Более-менее мы в нем сейчас на самом деле движемся», — сказал руководитель ОП.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне заключается не только в возвращении оккупированных территорий, а прежде всего в сохранении жизни граждан и независимости.
