  1. В Украине

Кирилл Буданов сообщил, есть ли у Украины собственный дедлайн для достижения мира

08:48, 1 марта 2026
Кирилл Буданов заявил, что для Украины существует определенный календарный график.
Фото: GettyImages
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что страна имеет свой определенный календарный график для достижения мира с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться в зависимости от развития событий.

Но, тем не менее, он существует. Более-менее мы в нем сейчас на самом деле движемся», — сказал руководитель ОП.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне заключается не только в возвращении оккупированных территорий, а прежде всего в сохранении жизни граждан и независимости.

россия Украина война Кирилл Буданов

