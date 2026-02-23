  1. В Украине

Владимир Зеленский объяснил, в чем видит победу Украины

09:06, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Владимир Зеленский объяснил, что будет победой в войне.
Владимир Зеленский объяснил, в чем видит победу Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне заключается не только в возвращении оккупированных территорий, а прежде всего в сохранении жизни граждан и независимости.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

«Победа означает восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств. Я считаю, что остановить (Ред: Владимира Путина) сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира», — отметил Президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина не может вернуть все временно оккупированные территории военным путем без чрезмерных потерь.

По его словам, попытка сделать это сейчас означала бы потерю миллионов людей, что является слишком высокой ценой.

«Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что сегодня ПВО — самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы Украина самостоятельно производила, например, системы «Пэтриот» или хотя бы ракеты для этих систем.

И сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне, можно, закрыв небо.

«Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет», — отметил Зеленский и добавил, что нужны лицензии хотя бы на ракеты.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мнимые договоры аренды асфальта и ипотечные отчеты с недостатками: новые вызовы для Верховного Суда

Большая Палата решит, что делать, если отсутствует оригинал договора, и имеет ли право судья самостоятельно уменьшать проценты.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Денежные выплаты детям погибших военнослужащих хотят «заморозить» до 21 года

Законопроект предусматривает механизмы выплат, которые позволят защитить права малолетних и несовершеннолетних на получение государственной помощи.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]