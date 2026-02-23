Владимир Зеленский объяснил, в чем видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский объяснил, что будет победой в войне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне заключается не только в возвращении оккупированных территорий, а прежде всего в сохранении жизни граждан и независимости.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

«Победа означает восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств. Я считаю, что остановить (Ред: Владимира Путина) сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира», — отметил Президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина не может вернуть все временно оккупированные территории военным путем без чрезмерных потерь.

По его словам, попытка сделать это сейчас означала бы потерю миллионов людей, что является слишком высокой ценой.

«Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что сегодня ПВО — самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы Украина самостоятельно производила, например, системы «Пэтриот» или хотя бы ракеты для этих систем.

И сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне, можно, закрыв небо.

«Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет», — отметил Зеленский и добавил, что нужны лицензии хотя бы на ракеты.

