Володимир Зеленський пояснив, у чому бачить перемогу України

09:06, 23 лютого 2026
Президент Володимир Зеленський пояснив, що буде перемогою у війні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні полягає не лише у поверненні окупованих територій, а передусім у збереженні життя громадян та незалежності.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю BBC.

«Перемога означає відновлення нормального життя для українців та припинення вбивств. Я вважаю, що зупинити (Ред: Володимира Путіна) сьогодні і не допустити окупації України — це перемога для всього світу», — зазначив Президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що наразі Україна не може повернути всі тимчасово окуповані території військовим шляхом без надмірних втрат.

За його словами, спроба зробити це зараз означала б втрату мільйонів людей, що є надто високою ціною.

«Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого», — сказав глава держави.

Президент також наголосив, що сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб Україна сама виробляли, наприклад, системи «петріот» або виробляла хоча б ракети для тих систем.

І зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні, можна, закривши небо.

«Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає», - зауважив Зеленський та додав, що потрібні ліцензії хоча б на ракети.

