  1. Общество

1 марта – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 1 марта 2026
1 марта отмечают День гражданской обороны.
Фото: Adobe Stock
В воскресенье, 1 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день лошади. Это неофициальная инициатива, посвященная чествованию лошадей и их роли в истории человечества. Лошадь на протяжении тысячелетий была надежным помощником в хозяйстве, средством передвижения и связи, участником войн и крупных исторических событий и партнером в спорте и терапии. Это день благодарности благородному животному, которое веками помогало человеку развивать цивилизацию и до сих пор остается символом силы, свободы и благородства.

Также 1 марта Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Выпадает на первое воскресенье марта. Был создан по инициативе UNICEF в 1991 году.

А еще 1 марта Всемирный день музыкальной терапии. Праздник начал World Federation of Music Therapy 2011, чтобы привлечь внимание к силе музыки как инструмента исцеления и поддержки. Музыкальная терапия применяется в работе с детьми, людьми с инвалидностью, военными, пациентами после инсультов, а также в гериатрии и паллиативной помощи.

1 марта празднуют Всемирный день комплимента. Это неофициальный, но популярный международный праздник, начатый в Нидерландах в начале XXI века как инициатива распространения добрых слов и поддержки. Идея проста: искренне сказанный комплимент ничего не стоит, но может существенно повысить настроение, укрепить отношения и подарить ощущение ценности.

Также 1 марта День гражданской обороны. Он начат по инициативе International Civil Defence Organization (ICDO). Это система мер, направленных на защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае опасности. В современном мире риски природных катастроф, военных конфликтов и техногенных аварий остаются высокими. Осведомленность и подготовленность граждан могут сохранить жизнь и укрепить общественное благополучие.

А еще 1 марта Всемирный день иммунитета. Инициатива призвана обратить внимание на значение иммунной системы для здоровья и благополучия человека. Иммунитет — это естественная защита организма от инфекций, вирусов и вредных факторов. Праздник напоминает, что забота об иммунитете — это инвестиция в долгую, здоровую и активную жизнь.

Какой сегодня церковный праздник

1 марта верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Она жила во II веке в городе Илиополь (Финикия). По преданию, в молодости она вела роскошную и греховную жизнь, однако, услышав проповедь о Христе, искренне покаялась, приняла крещение и раздала свое имущество бедным. Впоследствии Евдокия стала монахиней и настоятельницей монастыря. Она вела суровую подвижническую жизнь, прославилась милосердием и духовной мудростью. Во время преследований христиан испытала мучения за веру и около 114 года приняла мученическую смерть из-за сечения мечом.

 Календарь важных событий за 1 марта

86 год до н. е. — римский полководец Сулла берет штурмом и грабит Афины;

1360 год — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупает из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который становится его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии;

1420 год — Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов;

1498 год — Васко да Гама приплывает к Мозамбику;

1504 год — происходит лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для запугивания ямайских индейцев;

1562 год — в Васси (Шампань) французские католики вырезают гугенотов, начав гугенотские войны;

1565 год — в Бразилии основывают португальская колония Рио-де-Жанейро;

1692 год — начинается процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии;

1767 год — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III;

1780 год — Пенсильвания становится первым штатом, запрещающим рабство;

1790 год — первая перепись населения США;

1815 год — после бегства из Эльбы близ Канна высаживается Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников — начинается второй этап захвата им власти во Франции, получивший название "Правление 100 дней";

1872 год — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основывают первый в мире национальный парк;

1912 год — в Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м);

1918 год — войска УНР и Германии освобождают Киев от большевиков;

1928 год — в США доктор Герберт Эванс открывает шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 год — выходит в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 год — в Нью-Йорке проводят массовую демонстрацию в поддержку евреев Европы;

1943 год — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны;

1947 год — начинает свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 год — президент США Джон Кеннеди объявляет о создании Корпуса Мира;

1976 год — парламент Великобритании одобряет новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;

1977 год — в Киеве открывают памятник украинскому философу Григорию Сковороде;

1988 год — компания Apple Computer анонсирует выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh;

1991 год — шахтеры Донбасса начинают забастовку, впервые выдвинув политические требования;

1995 год — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 год — вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной;

2000 год — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) принимают план слияния в платежную систему PayPal.

