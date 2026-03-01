  1. Суспільство

1 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
1 березня відзначають День цивільної оборони.
1 березня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: Adobe Stock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 1 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня. Це неофіційна ініціатива, присвячена вшануванню коней та їхньої ролі в історії людства. Кінь протягом тисячоліть був надійним помічником у господарстві, засобом пересування і зв’язку, учасником воєн і великих історичних подій та партнером у спорті та терапії. Це день вдячності благородній тварині, яка століттями допомагала людині розвивати цивілізацію й досі залишається символом сили, свободи та шляхетності.

Також 1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Припадає на першу неділю березня. Був створений за ініціативою UNICEF 1991 року.

А ще 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Свято започаткувала World Federation of Music Therapy 2011 року, щоб привернути увагу до сили музики як інструмента зцілення та підтримки. Музична терапія застосовується у роботі з дітьми, людьми з інвалідністю, військовими, пацієнтами після інсультів, а також у геріатрії та паліативній допомозі.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту. Це неофіційне, але популярне міжнародне свято, започатковане в Нідерландах на початку ХХІ століття як ініціатива поширення добрих слів і підтримки. Ідея проста: щиро сказаний комплімент нічого не коштує, але може суттєво підвищити настрій, зміцнити взаємини та подарувати відчуття цінності.

Також 1 березня День цивільної оборони. Його започатковано за ініціативи International Civil Defence Organization (ICDO). Це система заходів, спрямованих на захист населення, матеріальних і культурних цінностей у разі небезпеки. У сучасному світі ризики природних катастроф, воєнних конфліктів і техногенних аварій залишаються високими. Обізнаність і підготовленість громадян можуть зберегти життя та зміцнити суспільний добробут.

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету. Ініціатива покликана привернути увагу до значення імунної системи для здоров’я та добробуту людини. Імунітет — це природний захист організму від інфекцій, вірусів і шкідливих факторів. Свято нагадує, що піклування про імунітет — це інвестиція у довге, здорове і активне життя.

Яке сьогодні церковне свято

1 березня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Вона жила у ІІ столітті в місті Іліополь (Фінікія). За переданням, у молодості вона вела розкішне й гріховне життя, однак, почувши проповідь про Христа, щиро покаялася, прийняла хрещення і роздала своє майно бідним. Згодом Євдокія стала черницею й настоятелькою монастиря. Вона провадила суворе подвижницьке життя, прославилася милосердям і духовною мудрістю. Під час переслідувань християн зазнала мук за віру та близько 114 року прийняла мученицьку смерть через усічення мечем.

 Календар важливих подій за 1 березня

86 рік до н. е. — римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік — Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік — Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік — стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік — у Бразилії засновують португальська колонія Ріо-де-Жанейро;

1692 рік — починається процес над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік — Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік — перший перепис населення США;

1815 рік — після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — починається другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримує назву "Правління 100 днів";

1872 рік — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1918 рік — війська УНР та Німеччини звільняють Київ від більшовиків;

1928 рік — у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік — виходить в етер перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік — у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1943 рік — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни;

1947 рік — починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік — президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік — парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим;

1977 рік — у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік — компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік — шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги;

1995 рік — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік — набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік — компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

Перевірку кандидатів на службу в поліції спростили, але не для всіх: на кого розповсюджується Закон

Рада підтримала законопроект, яким  звільнила ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]