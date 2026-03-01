1 березня – яке сьогодні свято та головні події

1 березня відзначають День цивільної оборони.

У неділю, 1 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня. Це неофіційна ініціатива, присвячена вшануванню коней та їхньої ролі в історії людства. Кінь протягом тисячоліть був надійним помічником у господарстві, засобом пересування і зв’язку, учасником воєн і великих історичних подій та партнером у спорті та терапії. Це день вдячності благородній тварині, яка століттями допомагала людині розвивати цивілізацію й досі залишається символом сили, свободи та шляхетності.

Також 1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Припадає на першу неділю березня. Був створений за ініціативою UNICEF 1991 року.

А ще 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Свято започаткувала World Federation of Music Therapy 2011 року, щоб привернути увагу до сили музики як інструмента зцілення та підтримки. Музична терапія застосовується у роботі з дітьми, людьми з інвалідністю, військовими, пацієнтами після інсультів, а також у геріатрії та паліативній допомозі.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту. Це неофіційне, але популярне міжнародне свято, започатковане в Нідерландах на початку ХХІ століття як ініціатива поширення добрих слів і підтримки. Ідея проста: щиро сказаний комплімент нічого не коштує, але може суттєво підвищити настрій, зміцнити взаємини та подарувати відчуття цінності.

Також 1 березня День цивільної оборони. Його започатковано за ініціативи International Civil Defence Organization (ICDO). Це система заходів, спрямованих на захист населення, матеріальних і культурних цінностей у разі небезпеки. У сучасному світі ризики природних катастроф, воєнних конфліктів і техногенних аварій залишаються високими. Обізнаність і підготовленість громадян можуть зберегти життя та зміцнити суспільний добробут.

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету. Ініціатива покликана привернути увагу до значення імунної системи для здоров’я та добробуту людини. Імунітет — це природний захист організму від інфекцій, вірусів і шкідливих факторів. Свято нагадує, що піклування про імунітет — це інвестиція у довге, здорове і активне життя.

Яке сьогодні церковне свято

1 березня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Вона жила у ІІ столітті в місті Іліополь (Фінікія). За переданням, у молодості вона вела розкішне й гріховне життя, однак, почувши проповідь про Христа, щиро покаялася, прийняла хрещення і роздала своє майно бідним. Згодом Євдокія стала черницею й настоятелькою монастиря. Вона провадила суворе подвижницьке життя, прославилася милосердям і духовною мудрістю. Під час переслідувань християн зазнала мук за віру та близько 114 року прийняла мученицьку смерть через усічення мечем.

Календар важливих подій за 1 березня

86 рік до н. е. — римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік — Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік — Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік — стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік — у Бразилії засновують португальська колонія Ріо-де-Жанейро;

1692 рік — починається процес над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік — Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік — перший перепис населення США;

1815 рік — після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — починається другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримує назву "Правління 100 днів";

1872 рік — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1918 рік — війська УНР та Німеччини звільняють Київ від більшовиків;

1928 рік — у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік — виходить в етер перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік — у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1943 рік — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни;

1947 рік — починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік — президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік — парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим;

1977 рік — у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік — компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік — шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги;

1995 рік — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік — набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік — компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

