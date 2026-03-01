Чи можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон за межами країни

Українці можуть звернутися як до закордонної дипломатичної установи держави так і до відокремленого підрозділу ДП «Документ», який розміщений за межами України.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Міграційна служба Дніпропетровської області повідомила, чи можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон за межами України.

«Так, це можливо», - заявили у відомстві.

Зазначається, що з цього приводу громадянин України може звернутися як до закордонної дипломатичної установи нашої держави так і до відокремленого підрозділу ДП «Документ», який розміщений за межами України.

Наразі такі підрозділи працюють у Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Молдові, Італії, Канаді та Великій Британії.

