КАС ВС висловився щодо процедури врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу

Суд зазначив, що законом № 1639-IX визначено виключний перелік видів заборгованості, які можуть бути врегульовані за передбаченою цим Законом процедурою.

Включення підприємства (суб’єкта ринку природного газу) до реєстру підприємств, які беруть участь у визначеній Законом України від 14 липня 2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу, не значить, що таке підприємство може не дотримуватись визначених договором транспортування природного газу строків та умов розрахунків за надані послуги і що уся його заборгованість підлягає врегулюванню за передбаченою цим Законом процедурою. Врегулюванню за цим Законом підлягають лише суми заборгованості перед особами, що здійснювали функції оператора газотранспортної системи і лише по 28 лютого 2022 року включно. Такого висновку дійшов КАС ВС.

12 січня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 червня 2025 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 22 липня 2025 року у справі № 560/16428/24 за позовом Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Хмельницькгаз» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про визнання протиправною та скасування постанови та розпорядження.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

За результатами проведеної перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено порушення АТ «Оператор газорозподільної системи «Хмельницькгаз» підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу. На АТ «Хмельницькгаз» накладено штраф за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення виявлених порушень. АТ «Хмельницькгаз» звернувся до суду та вказував, що порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу не допускав.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Суди вказали, що оскільки позивач включений до реєстру підприємств, які беруть участь у визначеній Законом України від 14 липня 2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон № 1639-IX) процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу, то його заборгованість погашається у порядку, встановленому цим Законом за рахунок видатків державного бюджету.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині задоволення позовних вимог, та ухвалив в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

ОЦІНКА СУДУ

Законом № 1639-IX визначено виключний перелік видів заборгованості, які можуть бути врегульовані за передбаченою цим Законом процедурою.

Включення підприємства до реєстру підприємств, які беруть участь у визначеній Законом № 1639-IX процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу, не значить, що таке підприємство може не дотримуватись визначених договором транспортування природного газу строків та умов розрахунків за надані послуги і що уся його заборгованість підлягає врегулюванню за передбаченою цим Законом процедурою.

За змістом статей 1 та 2 Закону № 1639-IX врегулюванню за цим Законом підлягають лише суми заборгованості перед особами, що здійснювали функції оператора газотранспортної системи і лише по 28 лютого 2022 року включно.

Оскільки спірна заборгованість виникла у позивача перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» у 2023 році, то положення Закону № 1639-IX на неї не поширюються.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 12 січня 2026 року у справі № 560/16428/24 можна ознайомитися за посиланням.

