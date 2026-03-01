  1. У світі

Бельгія вперше затримала танкер «тіньового флоту» РФ

10:37, 1 березня 2026
Операція отримала кодову назву «Синій порушник».
Фото: The Associated Press
Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперше затримали танкер російського «тіньового флоту». Згодом судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Франкена, операція під кодовою назвою «Синій порушник» (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого «тіньового флоту» Росії.

«Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота», - зазначив він.

