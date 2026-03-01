Бельгія вперше затримала танкер «тіньового флоту» РФ

Операція отримала кодову назву «Синій порушник».

Фото: The Associated Press

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперше затримали танкер російського «тіньового флоту». Згодом судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Франкена, операція під кодовою назвою «Синій порушник» (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого «тіньового флоту» Росії.

«Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.