  1. В мире

Бельгия впервые задержала танкер «теневого флота» РФ

10:37, 1 марта 2026
Операция получила кодовое название «Синий нарушитель».
Фото: The Associated Press
Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые задержали танкер российского «теневого флота». Впоследствии судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в социальной сети X.

По словам Франкена, операция под кодовым названием «Синий нарушитель» (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому «теневому флоту» России.

«В настоящее время судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Отличная работа», — отметил он.

рф Бельгия

