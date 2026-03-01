Бельгия впервые задержала танкер «теневого флота» РФ
Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые задержали танкер российского «теневого флота». Впоследствии судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в социальной сети X.
По словам Франкена, операция под кодовым названием «Синий нарушитель» (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому «теневому флоту» России.
«В настоящее время судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Отличная работа», — отметил он.
