В Чернигове мужчина по заказу бросил гранату к дверям ресторана — подробности

Взрыв повредил здание заведения, ущерб оценили примерно в 100 тысяч гривен.

В Чернигове сообщено о подозрении мужчине, который по заказу бросил гранату к дверям ресторана. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, 43-летнему жителю Киевской области объявлено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, мужчина согласился на заказ повредить помещение ресторана, расположенного вблизи центра города Чернигова. Для этого он заранее приобрел взрывное устройство с запалом УЗРГМ.

В начале октября 2025 года злоумышленник ночью прибыл к зданию ресторана, осмотрел окружающую обстановку и бросил к дверям заведения гранату.

В результате взрыва повреждены здание и имущество заведения. Владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере около 100 тыс. грн.

В настоящее время злоумышленник отбывает наказание за другое ранее совершенное уголовное правонарушение.

