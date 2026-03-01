  1. Судебная практика
КАС ВС высказался относительно процедуры урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа

11:13, 1 марта 2026
Суд отметил, что Законом № 1639-IX определен исчерпывающий перечень видов задолженности, которые могут быть урегулированы по предусмотренной этим Законом процедуре.
Включение предприятия (субъекта рынка природного газа) в реестр предприятий, участвующих в определенной Законом Украины от 14 июля 2021 года № 1639-IX «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа» процедуре урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа, не означает, что такое предприятие может не соблюдать предусмотренные договором транспортировки природного газа сроки и условия расчетов за предоставленные услуги и что вся его задолженность подлежит урегулированию по предусмотренной этим Законом процедуре. Урегулированию по этому Закону подлежат лишь суммы задолженности перед лицами, осуществлявшими функции оператора газотранспортной системы, и только по 28 февраля 2022 года включительно. К такому выводу пришел КАС ВС.

12 января 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на решение Хмельницкого окружного административного суда от 05 июня 2025 года и постановление Седьмого апелляционного административного суда от 22 июля 2025 года по делу № 560/16428/24 по иску Акционерного общества «Оператор газораспределительной системы «Хмельницкгаз» к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о признании противоправными и отмене постановления и распоряжения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

По результатам проведенной проверки Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установлено нарушение АО «Оператор газораспределительной системы «Хмельницкгаз» подпункта 27 пункта 2.2 главы 2 Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 16 февраля 2017 года № 201 (далее — Лицензионные условия), в части осуществления расчетов с оператором газотранспортной системы за предоставленные услуги в сроки и на условиях, определенных договором транспортировки природного газа.

На АО «Хмельницкгаз» наложен штраф за нарушение требований законодательства и Лицензионных условий, а также вынесено распоряжение об устранении выявленных нарушений. АО «Хмельницкгаз» обратилось в суд, указывая, что нарушений требований законодательства и Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа не допускало.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично. Суды указали, что поскольку истец включен в реестр предприятий, участвующих в определенной Законом № 1639-IX процедуре урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа, то его задолженность погашается в порядке, установленном этим Законом, за счет расходов государственного бюджета.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в части удовлетворения исковых требований и принял в этой части новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

ОЦЕНКА СУДА

Законом № 1639-IX определен исчерпывающий перечень видов задолженности, которые могут быть урегулированы по предусмотренной этим Законом процедуре.

Включение предприятия в реестр предприятий, участвующих в определенной Законом № 1639-IX процедуре урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа, не означает, что такое предприятие может не соблюдать предусмотренные договором транспортировки природного газа сроки и условия расчетов за предоставленные услуги и что вся его задолженность подлежит урегулированию по предусмотренной этим Законом процедуре.

По смыслу статей 1 и 2 Закона № 1639-IX урегулированию по этому Закону подлежат лишь суммы задолженности перед лицами, осуществлявшими функции оператора газотранспортной системы, и только по 28 февраля 2022 года включительно.

Поскольку спорная задолженность возникла у истца перед ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в 2023 году, положения Закона № 1639-IX на нее не распространяются.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 12 января 2026 года по делу № 560/16428/24 можно ознакомиться по ссылке.

