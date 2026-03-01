Нацкомиссия представит концепцию нового закона об инфраструктуре финансовых рынков

Концепция предлагает единую законодательную рамку для деятельности центрального депозитария, центрального контрагента, систем расчетов и финансового обеспечения.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что разработала концепцию нового проекта Закона Украины «Об инфраструктуре финансовых рынков».

Отмечается, что концепция предлагает единую законодательную рамку для деятельности центрального депозитария, центрального контрагента, систем расчетов и финансового обеспечения. Также предусмотрена интеграция положений о пилотном режиме использования технологии распределенного реестра (DLT).

Целью законопроекта является повышение стабильности и надежности инфраструктуры рынков капитала, а также приближение регулирования к стандартам ЕС.

В Комиссии добавили, что в ближайшее время концепция будет вынесена на публичное обсуждение с привлечением профессионального сообщества.

