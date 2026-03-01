  1. В Украине

Нацкомиссия представит концепцию нового закона об инфраструктуре финансовых рынков

13:19, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Концепция предлагает единую законодательную рамку для деятельности центрального депозитария, центрального контрагента, систем расчетов и финансового обеспечения.
Нацкомиссия представит концепцию нового закона об инфраструктуре финансовых рынков
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что разработала концепцию нового проекта Закона Украины «Об инфраструктуре финансовых рынков».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что концепция предлагает единую законодательную рамку для деятельности центрального депозитария, центрального контрагента, систем расчетов и финансового обеспечения. Также предусмотрена интеграция положений о пилотном режиме использования технологии распределенного реестра (DLT).

Целью законопроекта является повышение стабильности и надежности инфраструктуры рынков капитала, а также приближение регулирования к стандартам ЕС.

В Комиссии добавили, что в ближайшее время концепция будет вынесена на публичное обсуждение с привлечением профессионального сообщества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]