В Минюсте объяснили, как работает механизм распределения наследственного имущества

Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, как работает механизм распределения наследственного имущества.

Каков размер долей в наследстве?

Наследование может происходить как по закону, так и по завещанию. При отсутствии последней воли лица доли в наследстве являются равными. Наследники по устному соглашению между собой, если речь идет о движимом имуществе, могут изменить размер доли в наследстве. По аналогичному принципу происходит и раздел долей при получении недвижимого имущества или транспортных средств, однако такое соглашение необходимо заключить в письменной форме и нотариально удостоверить.

Равенство долей может быть скорректировано желанием наследодателя составить завещание, которое позволит ему по собственному усмотрению распределить наследство между выбранными лицами. Однако даже при таких обстоятельствах существует перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Так, малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону. Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Кто и в какой очереди имеет право на наследование?

Отсутствие завещания обуславливает необходимость раздела наследства в порядке очередности, определенной Гражданским кодексом Украины. Каждая очередь наследников по закону получает право на наследование при отсутствии наследников предыдущей очереди, их отстранении от права на наследование, непринятии ими наследства или отказе от его принятия.

Очередность может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Такое соглашение не может нарушать права наследников, которые не участвуют в нем, а также наследников, имеющих право на обязательную долю.

Если лицо не относится к очереди, имеющей право на наследование, присоединиться к ней можно по решению суда. Такая возможность обусловлена длительным уходом за наследодателем, его материальным обеспечением, если он вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Порядок наследования по закону определяется следующим образом:

– к I очереди относятся дети наследодателя, в том числе зачатые при его жизни и рожденные после его смерти, супруг (супруга), который его пережил, и родители;

– ко II очереди — родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как по линии отца, так и по линии матери;

– к III очереди — родные дядя и тетя наследодателя;

– к IV очереди — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

– к V очереди относятся другие родственники до шестой степени родства включительно. Также на этом этапе право на наследование получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Как быть с наследством, не включенным в завещание?

Права и обязанности, приобретенные наследодателем при жизни, не всегда полностью переходят наследникам, указанным в завещании. Иногда часть наследства остается вне пределов последней воли.

Такая часть наследства наследуется по закону на общих основаниях, определенных Гражданским кодексом Украины. В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию.

Кто имеет право на выдел наследственного имущества в натуре?

Лица, которые не менее одного года до открытия наследства проживали с наследодателем одной семьей, пользуются преимущественным правом по сравнению с другими наследниками на выдел в натуре предметов обычного домашнего обихода и обстановки. Такое право реализуется в пределах их наследственной доли.

Кроме того, наследники, которые были совладельцами имущества вместе с наследодателем, имеют преимущественное право на выдел им этого имущества в натуре в соответствии с их наследственной долей. Однако это допускается лишь при условии, что такой выдел не наносит ущерба существенным интересам других наследников.

Кого отстраняют от наследования?

Законом предусмотрены случаи, когда лицо может быть лишено возможности получить наследство. Отстранение от права на наследование является правовой мерой, применяемой, если поведение наследника противоречит требованиям закона, принципам добросовестности и справедливости.

Не имеют права на наследование лица:

– которые умышленно лишили жизни наследодателя или любого из возможных наследников либо совершили покушение на их жизнь (это правило не применяется, если наследодатель, зная об этом, все же включил такое лицо в завещание);

– которые умышленно препятствовали наследодателю составить, изменить или отменить завещание и тем самым способствовали возникновению права на наследование у себя или других лиц либо увеличению их доли;

– лишенные родительских прав, если такие права не были восстановлены на момент открытия наследства;

– родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это установлено судом;

– лица, брак между которыми признан недействительным;

– лица, уклонявшиеся от оказания помощи наследодателю, находившемуся в беспомощном состоянии вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья.

Обязательная доля в наследстве

Для защиты уязвимой категории наследников первой очереди законом предусмотрена обязательная доля в наследстве.

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, малолетние (до 14 лет), несовершеннолетние (от 14 до 18 лет), совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители, независимо от содержания завещания, наследуют половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону.

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю, определяется на день открытия наследства. Это право не зависит от согласия других наследников и даже от воли наследодателя. В то же время, если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, они вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

Право на обязательную долю носит личный характер и не может переходить в порядке наследственной трансмиссии. Наследник может отказаться от этого права, подав нотариусу заявление о том, что не претендует на получение обязательной доли.

Таким образом, порядок распределения наследства является четко структурированным правовым процессом, в котором учитываются как последняя воля наследодателя, так и установленные законом гарантии для отдельных категорий лиц. Определение долей, очередность наследования, возможность договоренностей между наследниками и основания для отстранения от наследства формируют комплексный механизм, направленный на минимизацию споров и обеспечение справедливого перехода имущества к правопреемникам.

