Как уплатить земельный налог через мобильное приложение банка – объяснили в ГНС

Государственная налоговая служба Украины напомнила порядок уплаты налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу. Инструкции касаются как оплаты через мобильные банковские приложения, так и через кассы банковских учреждений.

Оплата через мобильное приложение банка

Чтобы оплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка, необходимо:

Открыть приложение и выбрать раздел для оплаты налогов. Заполнить платежную инструкцию, указав:

свой налоговый номер и фамилию, имя, отчество (как правило, эти данные подтягиваются автоматически);

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счета — в соответствии с информацией из налогового уведомления-решения об уплате земельного налога;

сумму земельного налога — согласно полученному налоговому уведомлению-решению;

назначение платежа:

- код вида уплаты — 101 (трехзначное число);

- дополнительную информацию — уплата земельного налога за 2024 год согласно ППР (краткое описание в произвольной форме с указанием налога и отчетного периода).

После этого необходимо проверить правильность всех заполненных данных, в частности собственного налогового номера, и подтвердить платеж.

В налоговой подчеркивают: если платеж осуществляется за другое лицо, в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» необходимо указать налоговый номер и ФИО гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.

