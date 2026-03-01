Как уплатить земельный налог через мобильное приложение банка – объяснили в ГНС
Государственная налоговая служба Украины напомнила порядок уплаты налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу. Инструкции касаются как оплаты через мобильные банковские приложения, так и через кассы банковских учреждений.
Оплата через мобильное приложение банка
Чтобы оплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка, необходимо:
- Открыть приложение и выбрать раздел для оплаты налогов.
- Заполнить платежную инструкцию, указав:
- свой налоговый номер и фамилию, имя, отчество (как правило, эти данные подтягиваются автоматически);
- наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счета — в соответствии с информацией из налогового уведомления-решения об уплате земельного налога;
- сумму земельного налога — согласно полученному налоговому уведомлению-решению;
- назначение платежа:
- код вида уплаты — 101 (трехзначное число);
- дополнительную информацию — уплата земельного налога за 2024 год согласно ППР (краткое описание в произвольной форме с указанием налога и отчетного периода).
После этого необходимо проверить правильность всех заполненных данных, в частности собственного налогового номера, и подтвердить платеж.
В налоговой подчеркивают: если платеж осуществляется за другое лицо, в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» необходимо указать налоговый номер и ФИО гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.
