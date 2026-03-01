  1. В Украине

Как уплатить земельный налог через мобильное приложение банка – объяснили в ГНС

15:25, 1 марта 2026
Гражданам объяснили, как уплатить обязательства через мобильное приложение банка или в кассе.
Государственная налоговая служба Украины напомнила порядок уплаты налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу. Инструкции касаются как оплаты через мобильные банковские приложения, так и через кассы банковских учреждений.

Оплата через мобильное приложение банка

Чтобы оплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка, необходимо:

  1. Открыть приложение и выбрать раздел для оплаты налогов.
  2. Заполнить платежную инструкцию, указав:
  • свой налоговый номер и фамилию, имя, отчество (как правило, эти данные подтягиваются автоматически);
  • наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счета — в соответствии с информацией из налогового уведомления-решения об уплате земельного налога;
  • сумму земельного налога — согласно полученному налоговому уведомлению-решению;
  • назначение платежа:

-    код вида уплаты — 101 (трехзначное число);

- дополнительную информацию — уплата земельного налога за 2024 год согласно ППР (краткое описание в произвольной форме с указанием налога и отчетного периода).

После этого необходимо проверить правильность всех заполненных данных, в частности собственного налогового номера, и подтвердить платеж.

В налоговой подчеркивают: если платеж осуществляется за другое лицо, в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» необходимо указать налоговый номер и ФИО гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.

налоговая ГНС налоги земля





