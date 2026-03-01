5% и 15% – в Украине с 1 марта заработал обновленный «Национальный кэшбэк»
С 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная программа «Национальный кэшбэк». Об этом напомнили в Минэкономики. Отныне кэшбэк на товары украинского производства начисляется по дифференцированному принципу — 15% или 5% в зависимости от категории товара. Ранее действовала фиксированная ставка 10%.
В частности, 15% возврата будут начисляться за покупку непродовольственных товаров украинского производства, а также твердых и мягких сыров и отдельных видов бакалеи.
5% кэшбэка предусмотрено для большинства пищевых продуктов (кроме указанных выше и подакцизных товаров), а также аптечных товаров и продукции для сада и огорода.
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», процент кэшбэка будет зависеть от категории товара, что позволит поддержать украинские бренды в тех сегментах, где они больше всего конкурируют с импортными аналогами.
Чтобы проверить, начисляется ли кэшбэк на конкретный товар и какой именно, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. Достаточно навести камеру на штрихкод, и программа покажет информацию.
Использование начисленных средств
Полученный кэшбэк можно потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на нужды ВСУ, почтовые услуги, продукты и лекарства украинского производства или книги.
Как присоединиться к программе
Чтобы начать пользоваться Национальным кэшбэком:
- Подключите свои банковские карты к приложению через службу поддержки вашего банка.
- Получите карту Национальный кэшбэк в банке.
- В приложении Дія выберите услугу «Национальный кэшбэк» и привяжите карту для получения выплат.
