5% и 15% – в Украине с 1 марта заработал обновленный «Национальный кэшбэк»

С 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная программа «Национальный кэшбэк». Об этом напомнили в Минэкономики. Отныне кэшбэк на товары украинского производства начисляется по дифференцированному принципу — 15% или 5% в зависимости от категории товара. Ранее действовала фиксированная ставка 10%.

В частности, 15% возврата будут начисляться за покупку непродовольственных товаров украинского производства, а также твердых и мягких сыров и отдельных видов бакалеи.

5% кэшбэка предусмотрено для большинства пищевых продуктов (кроме указанных выше и подакцизных товаров), а также аптечных товаров и продукции для сада и огорода.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», процент кэшбэка будет зависеть от категории товара, что позволит поддержать украинские бренды в тех сегментах, где они больше всего конкурируют с импортными аналогами.

Чтобы проверить, начисляется ли кэшбэк на конкретный товар и какой именно, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. Достаточно навести камеру на штрихкод, и программа покажет информацию.

Использование начисленных средств

Полученный кэшбэк можно потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на нужды ВСУ, почтовые услуги, продукты и лекарства украинского производства или книги.

Как присоединиться к программе

Чтобы начать пользоваться Национальным кэшбэком:

Подключите свои банковские карты к приложению через службу поддержки вашего банка. Получите карту Национальный кэшбэк в банке. В приложении Дія выберите услугу «Национальный кэшбэк» и привяжите карту для получения выплат.

