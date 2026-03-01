  1. В Украине

В Карпатах на горе Менчул произошло сходжение лавины

14:49, 1 марта 2026
Сход лавины произошел вблизи села Быстрец Верховинского района.
Фото: facebook.com/dsns.if
Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что в горах зафиксировали сходжение лавины.

Отмечается, что вероятно произошел сход лавины в месте подъема с полонины «Кизи Узлоги» на горе Менчул вблизи села Быстрец Верховинского района.

Менчул — гора в украинских Карпатах. Расположена в юго-восточной части массива Черногора, между горами Дземброня (на юго-востоке) и Бребенескул (на северо-западе). Вершина горы находится на границе Верховинского района Ивано-Франковской области, юго-западные склоны — в пределах Закарпатской области.

Высота — 1998 м (2000 м). К северо-востоку от Менчула простирается хребет Розшибеник.

