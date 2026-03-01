У Карпатах на горі Менчул відбулося сходження лавини

Сходження лавини відбулося поблизу села Бистрець Верховинського району.

Фото: facebook.com/dsns.if

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що у горах зафіксували сходження лавини.

Зазначається, що ймовірно відбулося сходження лавини в місці підйому з полонини «Кізі Узлоги» на горі Менчул поблизу села Бистрець Верховинського району.

Менчуул — гора в українських Карпатах. Розташована в південно-східній частині масиву Чорногора, між горами Дземброня (на південному сході) і Бребенескул (на північному заході). Вершина гори розташована на межі Верховинського району Івано-Франківської області, південно-західні схили — в межах Закарпатської області.

Висота — 1998 м (2000 м). На північний схід від Менчула простягається хребет Розшибеник.

