Як переможцю аукціону отримати придбане майно — роз’яснення
Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області нагадало, як переможцю аукціону отримати придбане майно.
Зазначається, що після завершення електронного аукціону та отримання акта про проведені торги переможець має отримати майно у зберігача не пізніше 7 робочих днів
На об’єктах зберігання арештованого майна ДП «СЕТАМ» під час передачі обов’язково перевіряються:
- Копія Акта про проведені електронні торги
- Копія Протоколу електронного аукціону
- Паспортні дані переможця
- У разі отримання за довіреністю – паспорт представника та нотаріально засвідчена довіреність
Також перевіряється факт надходження коштів за лот та статус аукціону.
«Після підтвердження розрахунків складається Акт приймання-передавання майна.
Завершальний етап аукціону - це правильне оформлення та своєчасне отримання вашої покупки», - йдеться у заяві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.