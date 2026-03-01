Як переможцю аукціону отримати придбане майно — роз’яснення

Після завершення електронного аукціону та отримання акта про проведені торги переможець має отримати майно у зберігача не пізніше 7 робочих днів

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області нагадало, як переможцю аукціону отримати придбане майно.

Зазначається, що після завершення електронного аукціону та отримання акта про проведені торги переможець має отримати майно у зберігача не пізніше 7 робочих днів

На об’єктах зберігання арештованого майна ДП «СЕТАМ» під час передачі обов’язково перевіряються:

- Копія Акта про проведені електронні торги

- Копія Протоколу електронного аукціону

- Паспортні дані переможця

- У разі отримання за довіреністю – паспорт представника та нотаріально засвідчена довіреність

Також перевіряється факт надходження коштів за лот та статус аукціону.

«Після підтвердження розрахунків складається Акт приймання-передавання майна.

Завершальний етап аукціону - це правильне оформлення та своєчасне отримання вашої покупки», - йдеться у заяві.

