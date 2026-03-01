  1. В Україні

Скринінг здоров’я 40+: що робити, якщо виявлено проблему

13:01, 1 березня 2026
«Скринінг здоров’я 40+» базується на доказовій медицині та включає комплекс інтервенцій.
Фото: myvin.com.ua
Центр громадського здоров’я України нагадав, що «скринінг здоров’я 40+» — це національна програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та проблем психічного здоров’я.

Його мета — допомогти людям віком від 40 років вчасно виявити ризики хронічних захворювань, які часто розвиваються без симптомів і стають причиною інвалідності або передчасної смерті.

Раннє виявлення ризиків: що показує скринінг

«Скринінг здоров’я 40+» базується на доказовій медицині та включає комплекс інтервенцій:

  • вимірювання артеріального тиску (з повторною оцінкою);
  • оцінку частоти та ритму пульсу;
  • визначення індексу маси тіла та окружності талії;
  • оцінку поведінкових факторів ризику (куріння, алкоголь, рухова активність) та сімейного анамнезу;
  • застосування стандартизованих шкал ризику (SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7, AUDIT-C);
  • лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін (HbA1c), за показаннями — електроліти, креатинін, eGFR, ACR).

Це дозволяє:

  • виявити підвищений ризик серцево-судинних захворювань;
  • визначити предіабет або діабет II типу;
  • побачити ранні ознаки ураження нирок;
  • оцінити стан психічного здоров’я.

Багато з цих змін людина не відчуває фізично, але саме вони формують майбутні ускладнення.

Профілактичне консультування: персональний план змін

Після отримання результатів лікар надає індивідуальні рекомендації.

Профілактичне консультування може включати:

  • корекцію харчування;
  • рекомендації щодо рухової активності;
  • контроль маси тіла;
  • зменшення впливу стресу;
  • підтримку у відмові від куріння;
  • корекцію вживання алкоголю;
  • рекомендації щодо подальшого спостереження.

У разі виявлення граничних показників людина отримує чіткі поради, як зменшити ризик розвитку захворювання.

Таким чином скринінг стає точкою старту для усвідомленої зміни способу життя.

Доступна допомога: що далі, якщо виявлено проблему

Якщо під час скринінгу встановлено підвищений ризик або ознаки захворювання, передбачено чіткий алгоритм дій:

  1. Передача результатів сімейному лікарю для подальшого супроводу.
  2. Електронне направлення до лікаря-спеціаліста.
  3. За потреби, виписка електронного рецепта.

У межах державної програми реімбурсації «Доступні ліки» пацієнти можуть отримувати препарати для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, контролю рівня глюкози в крові, інсуліни, тест-смужки та препарати для підтримки психічного здоров’я.

Таким чином, «Скринінг здоров’я 40+» забезпечує не лише виявлення ризиків, а й реальний доступ до лікування.

Чому це важливо після 40 років

Саме після 40 років зростає ризик:

  • серцево-судинних захворювань (які спричиняють понад 60% передчасних смертей в Україні);
  • цукрового діабету II типу;
  • проблем психічного здоров’я, ризик яких посилився через вплив війни.

Скринінг — це простий і безпечний спосіб запобігати ускладненням, зберегти працездатність і якість життя.

поради для здоров'я

