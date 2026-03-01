Скринінг здоров’я 40+: що робити, якщо виявлено проблему
Центр громадського здоров’я України нагадав, що «скринінг здоров’я 40+» — це національна програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та проблем психічного здоров’я.
Його мета — допомогти людям віком від 40 років вчасно виявити ризики хронічних захворювань, які часто розвиваються без симптомів і стають причиною інвалідності або передчасної смерті.
Раннє виявлення ризиків: що показує скринінг
«Скринінг здоров’я 40+» базується на доказовій медицині та включає комплекс інтервенцій:
- вимірювання артеріального тиску (з повторною оцінкою);
- оцінку частоти та ритму пульсу;
- визначення індексу маси тіла та окружності талії;
- оцінку поведінкових факторів ризику (куріння, алкоголь, рухова активність) та сімейного анамнезу;
- застосування стандартизованих шкал ризику (SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7, AUDIT-C);
- лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін (HbA1c), за показаннями — електроліти, креатинін, eGFR, ACR).
Це дозволяє:
- виявити підвищений ризик серцево-судинних захворювань;
- визначити предіабет або діабет II типу;
- побачити ранні ознаки ураження нирок;
- оцінити стан психічного здоров’я.
Багато з цих змін людина не відчуває фізично, але саме вони формують майбутні ускладнення.
Профілактичне консультування: персональний план змін
Після отримання результатів лікар надає індивідуальні рекомендації.
Профілактичне консультування може включати:
- корекцію харчування;
- рекомендації щодо рухової активності;
- контроль маси тіла;
- зменшення впливу стресу;
- підтримку у відмові від куріння;
- корекцію вживання алкоголю;
- рекомендації щодо подальшого спостереження.
У разі виявлення граничних показників людина отримує чіткі поради, як зменшити ризик розвитку захворювання.
Таким чином скринінг стає точкою старту для усвідомленої зміни способу життя.
Доступна допомога: що далі, якщо виявлено проблему
Якщо під час скринінгу встановлено підвищений ризик або ознаки захворювання, передбачено чіткий алгоритм дій:
- Передача результатів сімейному лікарю для подальшого супроводу.
- Електронне направлення до лікаря-спеціаліста.
- За потреби, виписка електронного рецепта.
У межах державної програми реімбурсації «Доступні ліки» пацієнти можуть отримувати препарати для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, контролю рівня глюкози в крові, інсуліни, тест-смужки та препарати для підтримки психічного здоров’я.
Таким чином, «Скринінг здоров’я 40+» забезпечує не лише виявлення ризиків, а й реальний доступ до лікування.
Чому це важливо після 40 років
Саме після 40 років зростає ризик:
- серцево-судинних захворювань (які спричиняють понад 60% передчасних смертей в Україні);
- цукрового діабету II типу;
- проблем психічного здоров’я, ризик яких посилився через вплив війни.
Скринінг — це простий і безпечний спосіб запобігати ускладненням, зберегти працездатність і якість життя.
