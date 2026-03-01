В США женщине присудили $5,4 млн после нападения собаки в приюте для животных

Присяжные признали, что городской приют и спасательная организация не предупредили сотрудницу об опасной истории собаки, которая ранее уже кусала людей.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина, подвергшаяся нападению собаки в городском приюте для животных в Лос-Анджелесе, получила по решению суда компенсацию в размере 5,4 миллиона долларов, пишет Oregonlive.

51-летняя Дженис Горта заявила, что ни приют, ни спасательная организация, на которую она работала, не сообщили ей, что собака породы бельгийская малинуа по кличке Максимус ранее покусала подростка и сотрудника приюта, в результате чего оба были госпитализированы.

После шести операций по восстановлению костей и нервов правой руки Горта осталась с постоянными повреждениями, говорится в материалах иска, поданного ее адвокатами в 2022 году. После 10-дневного судебного разбирательства жюри Верховного суда округа Лос-Анджелес на прошлой неделе решило, что город несет 62,5% ответственности, спасательная организация — 25%, а сама Горта — 12,5% за медицинские расходы и причиненные страдания.

Это уже третья многомиллионная выплата за последние годы по делам, где городские приюты для животных обвиняли в непредупреждении потенциальных усыновителей о том, что собака ранее кусала и серьезно травмировала человека, как того требует закон штата.

По словам адвоката Горты Ивана Пучальта, дело выявило ряд серьезных и предотвратимых ошибок в части информирования об истории укусов Максимуса, его передачи и ненадлежащего контроля за опасным животным.

Директор по коммуникациям LA Animal Services Агнес Сибал-фон Дебшиц заявила, что в соответствии с политикой департамента сотрудники обязаны предоставлять информацию об укусах и поведении любому лицу, получающему животное с историей укусов.

Эта политика была официально введена в ноябре прошлого года после заключения городом мирового соглашения на 3,25 миллиона долларов с Кристин Райт, которая получила тяжелые травмы от питбуля, усыновленного из приюта в Южном Лос-Анджелесе. Она заявляла, что ее не проинформировали о том, что собака ранее укусила пожилую женщину.

Обстоятельства нападения

HIT Living Foundation наняла Горту для перевозки Максимуса из приюта East Valley Animal Shelter в Аризону. По словам адвокатов города, у нее не было предыдущего опыта работы с собаками из приюта.

23 сентября 2020 года после того, как сотрудник приюта сообщил Горте, что у собаки есть «тревожность в клетке», она дала ему лакомство с добавлением тразодона — распространенного успокоительного препарата для собак.

После этого Максимус бросился на нее и вцепился в правую руку. Видео нападения было продемонстрировано в суде.

Горта утверждала, что сотрудник приюта, сопровождавший собаку, не обеспечил надлежащего контроля и не предупредил ее о возможной опасности. Во время нападения сотрудник держал металлический шест с кабелем, обмотанным вокруг шеи собаки.

Бывшие владельцы сдали Максимуса в приют после того, как он укусил их 15-летнюю дочь, оставив глубокие раны. Через несколько недель собака укусила сотрудника приюта в живот, и тот обратился в отделение неотложной помощи.

По словам Горты, ей не сообщили об этих инцидентах. Из-за истории укусов Максимуса внесли в список New Hope — перечень, доступный для зарегистрированных некоммерческих спасательных организаций.

Сотрудники приюта фиксировали, что пес «агрессивно бросался и пытался укусить людей».

Адвокаты Горты заявили, что собака была настолько опасной, что ее следовало усыпить.

Город с такой трактовкой не согласился. Представитель городской прокуратуры в заключительном слове заявил, что приюты Лос-Анджелеса — это «спасательная операция», а не место для массового усыпления животных.

Он также отметил, что на момент нападения Максимус уже был передан организации HIT Living Foundation.

Незадолго до инцидента спасатели публиковали в Instagram посты о Максимусе, называя его «красивым, но неправильно понятым щенком» и «молодым шалопаем», которому угрожает эвтаназия. В публикациях упоминалась история укусов, однако без подробностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.