НМТ-2026 за кордоном: до списку додали нову країну для проходження тесту

У Нідерландах НМТ можна буде скласти у двох містах — Амстердамі та Гаазі.

Національний мультипредметний тест тепер можна буде скласти ще в одній країні — Нідерландах.

Ця держава стала 31-ю у списку країн, де планують облаштувати тимчасові екзаменаційні центри для проведення тестування. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

НМТ проводитимуть у двох нідерландських містах – Амстердам і Гаага.

В УЦОЯО попереджають, що кількість місць в обладнаних комп'ютерних центрах за кордоном є обмеженою. Якщо вони вичерпаються, населений пункт стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.

Зазначається, що наразі вже немає вільних місць для проходження НМТ у таких містах:

Дюсельдорф та Кельн (Німеччина);

Прага (Чехія);

Бухарест (Румунія);

Мілан (Італія);

Катовіце, Краків та Познань (Польща).

Якщо випускник обрав менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер для нього з'явилася краща локація – до 7 квітня він може змінити реєстраційні дані та переобрати місто.

«Судово-юридична газета» публікувала покрокову інструкцію, як зареєструватися для участі в НМТ-2026.

