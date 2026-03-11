  1. В Україні
НМТ-2026 за кордоном: до списку додали нову країну для проходження тесту

22:36, 11 березня 2026
У Нідерландах НМТ можна буде скласти у двох містах — Амстердамі та Гаазі.
Національний мультипредметний тест тепер можна буде скласти ще в одній країні — Нідерландах.

Ця держава стала 31-ю у списку країн, де планують облаштувати тимчасові екзаменаційні центри для проведення тестування. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

НМТ проводитимуть у двох нідерландських містах – Амстердам і Гаага.

В УЦОЯО попереджають, що кількість місць в обладнаних комп'ютерних центрах за кордоном є обмеженою. Якщо вони вичерпаються, населений пункт стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.

Зазначається, що наразі вже немає вільних місць для проходження НМТ у таких містах:

  • Дюсельдорф та Кельн (Німеччина);
  • Прага (Чехія);
  • Бухарест (Румунія);
  • Мілан (Італія);
  • Катовіце, Краків та Познань (Польща).

Якщо випускник обрав менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер для нього з'явилася краща локація – до 7 квітня він може змінити реєстраційні дані та переобрати місто.

«Судово-юридична газета» публікувала покрокову інструкцію, як зареєструватися для участі в НМТ-2026.

