Вступ до магістратури та аспірантури 2026: дати реєстрації та тестування

Реєстрація на магістратуру стартує у квітні — що потрібно знати вступникам.

У Міністерстві освіти та науки пояснили, що і коли мають робити вступники до магістратури та аспірантури в 2026 році.

Зокрема, алгоритм наступний:

Реєстрація на основну сесію розпочнеться вже у квітні й триватиме до травня.

До кінця травня можна зареєструватися або внести зміни у свої дані.

Участь у додатковій сесії доступна тим, хто з поважних причин не зміг пройти тестування під час основної сесії.

Ключові дати — на картках нижче:

