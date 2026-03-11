Вступ до магістратури та аспірантури 2026: дати реєстрації та тестування
23:48, 11 березня 2026
Реєстрація на магістратуру стартує у квітні — що потрібно знати вступникам.
У Міністерстві освіти та науки пояснили, що і коли мають робити вступники до магістратури та аспірантури в 2026 році.
Зокрема, алгоритм наступний:
Реєстрація на основну сесію розпочнеться вже у квітні й триватиме до травня.
До кінця травня можна зареєструватися або внести зміни у свої дані.
Участь у додатковій сесії доступна тим, хто з поважних причин не зміг пройти тестування під час основної сесії.
Ключові дати — на картках нижче:
