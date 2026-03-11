  1. В мире

Верховный суд Индии разрешил первый случай пассивной эвтаназии для пациента в вегетативном состоянии

20:06, 11 марта 2026
Суд разрешил отключить аппараты жизнеобеспечения мужчине, который более 12 лет находится в вегетативном состоянии после тяжелой травмы головы.
Фото: AP
Верховный суд Индии разрешил применить пассивную эвтаназию — прекращение искусственной поддержки жизни — в отношении 32-летнего мужчины, который более 12 лет находится в вегетативном состоянии, пишет Aljazeera.

Коллегия судей Дж. Б. Пардива́лы и К. В. Висванатхана 11 марта разрешила отключить аппараты жизнеобеспечения Харишу Ране, жителю северного штата Уттар-Прадеш. Мужчина получил тяжелые травмы головы после падения со здания в 2013 году.

«Ближайшие родственники пациента и медицинские комиссии пришли к выводу, что введение клинически назначенного питания (CAN) должно быть прекращено», — приводит слова судей агентство Press Trust of India.

Суд рассматривал ходатайство отца Раны, который просил разрешить прекратить лечение, поддерживающее жизнь его сына. Семья заявила, что мужчину удерживают живым исключительно искусственно.

В решении суд отметил, что Рана не демонстрирует «никакого содержательного взаимодействия» и полностью зависит от посторонней помощи «во всех действиях самообслуживания».

«Его состояние не показывает никаких признаков улучшения», — цитирует суд издание Bar and Bench.

Индия признала пассивную эвтаназию в 2018 году, разрешив прекращать искусственную поддержку жизни при строгих условиях, чтобы позволить наступить естественной смерти. Однако это первый случай, когда суд разрешил применить такую процедуру в отношении конкретного человека.

Врачи уже ранее пришли к выводу, что Рана практически не имеет шансов на выздоровление.

Однако из-за отсутствия так называемого «живого завещания» — юридически обязательного документа, который определяет пожелания человека относительно медицинской помощи в случае неизлечимого состояния — он не мог самостоятельно дать согласие на пассивную эвтаназию. Поэтому его родители обратились в суд с просьбой разрешить отключить его от систем жизнеобеспечения.

В то же время активная эвтаназия, когда для причинения смерти непосредственно применяются препараты, в Индии остается незаконной.

Суд вынес историческое решение, признав возможность пассивной эвтаназии при строгих гарантиях и при условии судебного разрешения.

Это решение основывалось на предыдущих судебных выводах, которые признавали конституционное право человека на достойную смерть, и стало предпосылкой для более широкого решения о пассивной эвтаназии в 2018 году.

