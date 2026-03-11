Языковой омбудсмен: блогеры, которые через соцсети продают услуги, должны делать это на государственном языке

Субъекты хозяйствования, которые реализуют товар или услугу, осуществляют обслуживание потребителей через интернет-магазины, должны вести свои интернет-представительства на государственном языке — языковой омбудсмен.

Фото: volyninfa.com.ua

Украинцам разъяснили вопрос применения государственного языка в деятельности субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей и реализуют товары и услуги с помощью интернета. Этот вопрос объяснили у Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской.

У языкового омбудсмена напомнили нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют деятельность субъектов хозяйствования, обслуживающих потребителей и реализующих товары и услуги с помощью интернет-ресурсов.

Согласно частям первой–второй статьи 30 Закона языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться другими языками.

В соответствии с частями шестой и седьмой статьи 27 интернет-представительства (в том числе веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях) субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине, выполняются на государственном языке, а мобильные приложения должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Наряду с версией интернет-представительств, выполненных на государственном языке, могут существовать версии на других языках, однако они не могут содержать больше информации по объему или содержанию, чем украиноязычная версия.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, которые реализуют товары и услуги в Украине и имеют в стране дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.п.

Следовательно, субъекты хозяйствования, реализующие продукцию (то есть любое изделие (товар), работу или услугу), осуществляющие обслуживание потребителей через интернет-магазины, интернет-каталоги или в целом с использованием сети Интернет, обязаны вести свои интернет-представительства на государственном языке.

Кроме того, там напомнили, что такие субъекты хозяйствования должны обеспечить надлежащее информирование потребителей о себе, в частности размещать достоверные сведения о субъекте хозяйствования (название или ФИО физического лица-предпринимателя, контактные данные, местонахождение и т.д.). Наличие такой информации является важным условием прозрачной и законной торговли. Ее отсутствие может свидетельствовать о возможном нарушении законодательства, усложняет идентификацию продавца и повышает риски для потребителя, в частности получение товара или услуги ненадлежащего качества либо невозможность защитить свои права.

«В частности, блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФОП, которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке», — добавили у языкового омбудсмена.

