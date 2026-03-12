  1. В Україні

Від 9 до 27 тисяч гривень: які стипедії отримують курсанти у 2026 році

07:36, 12 березня 2026
На IV курсі відмінники та ті, хто проходить стажування, отримують до 22 854 грн, а відмінники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до 27 838 грн.
Фото: facebook.com/khoblvk
Харківський обласний ТЦК нагадав розміри грошового забезпечення курсантів у 2026 році.

I–II курс: від 9 646 до 10 320 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: від 9 970 до 10 524 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 759 до 15 508 грн);

«Навчання у військовому вищі – це не лише вища освіта та стипендія, але й соціальні гарантії, безкоштовне проживання, триразове харчування, військова форма та медичне обслуговування», - додали у ТЦК.

