Зараз не час послаблювати санкції проти РФ: Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн звернулися до G7

Лідери ЄС обговорили з країнами G7 ситуацію на Близькому Сході, стабільність світового енергоринку та наголосили на необхідності зберігати санкційний тиск на Росію.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонні консультації з лідерами країн «Великої сімки». Про це вони повідомили у своїх дописах у соціальних мережах.

Європейські лідери також висловили вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону за організацію цієї розмови з партнерами по G7. Під час переговорів сторони обговорили спільні кроки та координацію дій у відповідь на напружену ситуацію в Ірані та загалом на Близькому Сході.

«Ми зосереджені на мінімізації впливу на безпеку та світовий енергетичний ринок», - підкреслили Кошта і фон дер Ляєн.

Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Антоніу Кошта наголосив лідерам країн «Великої сімки», що одним із ключових завдань наразі є гарантування стабільних енергетичних поставок, зокрема забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, яка має стратегічне значення для світової економіки.

«Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти РФ», - наголосили лідери ЄС.

Також вони привітали сьогоднішнє рішення Міжнародного енергетичного агентства надати 400 млн барелів з екстреного резерву нафти для послаблення напруженості у світовому енергопостачанні.

«Ми домовилися тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб запобігти поширенню конфлікту та відновити стабільність», - написали в соцмережі Х обидва лідери.

