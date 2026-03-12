До +18 і без опадів: якою буде погода в Україні та коли прийде похолодання

В Україні збережеться сонячна та по-весняному тепла погода з температурою до +18 градусів, однак синоптики попереджають, що вже незабаром очікується похолодання.

12 березня в Україні збережеться переважно сонячна та тепла погода, а температура повітря в окремих регіонах підніметься до +18 градусів. Водночас синоптики попереджають, що вже найближчим часом погодні умови можуть змінитися і очікується похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, над територією країни продовжує панувати антициклон, який забезпечує ясне небо та велику кількість сонячних годин. Завдяки цьому температура повітря вдень у більшості областей підвищиться приблизно до +12…+18 градусів.

У свою чергу в Укргідрометцентрі пояснили, що суху погоду без опадів визначає зона підвищеного атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса, що охопила територію України. Вітер буде переважно південного та південно-східного напрямку зі швидкістю близько 5–10 метрів за секунду.

У нічний час через ясне небо температура може знижуватися до +3 градусів, а подекуди навіть до –2. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів. Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на морському узбережжі, де денні показники становитимуть приблизно +8…+13 градусів.

У Києві також прогнозують суху та сонячну погоду. Вітер залишатиметься південним зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. В області вночі температура коливатиметься від +3 до –2 градусів, а вдень підніметься до +12…+17. У самій столиці вночі очікується близько 0…+2 градусів, а вдень повітря може прогрітися приблизно до +15.

За прогнозом Наталки Діденко, зміни погоди варто чекати вже наступного тижня. Орієнтовно з 17 березня температура повітря почне знижуватися, хоча точні показники похолодання синоптикиня поки не уточнила. Поки ж вона радить скористатися теплими сонячними днями, більше бувати на свіжому повітрі та насолоджуватися весняним теплом.

