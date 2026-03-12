Іранський безпілотник врізався в хмарочос Address Creek Harbour у Дубаї — фото

Дрон врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour.

Фото: Х/DXBMediaOffice

У престижному районі Дубая Dubai Creek Harbour іранський дрон врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour. Постраждав 57 поверх, а всього в будівлі 66 рівнів.

За даними місцевої влади, пожежа, яка спалахнула внаслідок удару, вдалося повністю загасити. Мешканців будівлі було евакуйовано.

Очевидці розповідають, що перед падінням дрону чули три вибухи, а також спостерігали спалах на одній із довколишніх парковок.

Фото: Х/DXBMediaOffice

